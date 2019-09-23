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РИА Новости

Житель Северной Осетии получил десять лет колонии за подготовку теракта

11:46 23.09.2019
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© Depositphotos / aa-wСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды
© Depositphotos / aa-w
Статуя Фемиды. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 сен - РИА Новости. Северо-Кавказский окружной военный суд в понедельник приговорил к 10 годам колонии жителя Северной Осетии Тимура Албакова за приготовление к теракту и попытку вступить в ИГИЛ*, сообщила журналистам пресс-секретарь суда Алена Катькало.
По данным следствия, с 3 марта по 8 мая прошлого года Албаков решил совершить теракт в селе Чермен в Северной Осетии. Для этого он получил от другого человека материалы о способах изготовления самодельных взрывных устройств, методах ведения разведдеятельности и убийства людей. Кроме того, как сообщили в суде, Албаков хранил у себя дома взрывное устройство.
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В конце марта 2018 года, по версии следствия, подсудимый решил вступить в запрещенное в России "Исламское государство"*, однако был задержан правоохранителями.
"Албаков признан виновным в указанных преступлениях, и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 10 тысяч рублей", - сказала Катькало. Приговор в законную силу еще не вступил.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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РоссияСеверная ОсетияПроисшествия
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