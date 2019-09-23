Путин поручил представить предложения по инвестициям в экотуризм в ДФО

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству к 1 декабря 2019 года представить предложения по привлечению инвесторов в развитие экологического туризма на территории Дальневосточного федерального округа, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
"Представить предложения по привлечению инвесторов в развитие экологического туризма на территории Дальневосточного федерального округа при неукоснительном соблюдении режима особо охраняемых природных территорий", - говорится в перечне поручений.
Ответственными за выполнение поручения назначены премьер-министр России Дмитрий Медведев, срок выполнения - 1 декабря.