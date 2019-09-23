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РИА Новости
Туризм

Путин поручил представить предложения по инвестициям в экотуризм в ДФО

11:37 23.09.2019 (обновлено: 11:38 23.09.2019)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству к 1 декабря 2019 года представить предложения по привлечению инвесторов в развитие экологического туризма на территории Дальневосточного федерального округа, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
"Представить предложения по привлечению инвесторов в развитие экологического туризма на территории Дальневосточного федерального округа при неукоснительном соблюдении режима особо охраняемых природных территорий", - говорится в перечне поручений.
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании V Восточного экономического форума во Владивостоке
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Путин призвал ускорить учет заповедников и развить экотуризм в ДФО
Ответственными за выполнение поручения назначены премьер-министр России Дмитрий Медведев, срок выполнения - 1 декабря.
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ТуризмДальний ВостокДмитрий МедведевВладимир ПутинРоссияЭкономика
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