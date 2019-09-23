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РИА Новости
Война в Сирии

В Дамаске открылась школа, отремонтированная на собранные в России средства

11:31 23.09.2019 (обновлено: 16:08 23.09.2019)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкШкольники на открытии школы в районе Барза в Дамаске, отремонтированной на собранные в России средства
Школьники на открытии школы в районе Барза в Дамаске, отремонтированной на собранные в России средства
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Школьники на открытии школы в районе Барза в Дамаске, отремонтированной на собранные в России средства
ДАМАСК, 23 сен - РИА Новости. Средняя школа, отремонтированная на собранные в России средства, торжественно открылась в районе Барза на северо-востоке Дамаска.
Средства на ремонт школы, которая пострадала в ходе боевых действий, были собраны Межрелигиозной рабочей группой по оказанию помощи Сирии в составе Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте России.
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С российской стороны на церемонии открытия образовательного учреждения присутствовали посол РФ в Сирии Александр Ефимов и делегация религиозных деятелей из России во главе с секретарем по межхристианским отношениям Отдела внешних церковных связей Московского патриархата иеромонахом Стефаном.
"Мы знаем, как сирийский народ на протяжении многих лет самоотверженно боролся с терроризмом и как он побеждает. Теперь настало время поработать над восстановлением вашей прекрасной страны. Мы прибыли на вашу гостеприимную землю, чтобы открыть школу, отремонтированную на средства, которые наши верующие, христиане и мусульмане, собирали по крупицам. Залог того, что мир в Сирии утвердится окончательно, - это ваши дети. Если они будут воспитаны в мирном духе, патриотами своей страны, никто и ничто не свернет ее с мирного пути", - сказал присутствовавший на церемонии иеромонах Стефан.
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкШкольники в классе открывшейся в районе Барза в Дамаске школы, отремонтированной на собранные в России средства
Школьники в классе открывшейся в районе Барза в Дамаске школы, отремонтированной на собранные в России средства
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Школьники в классе открывшейся в районе Барза в Дамаске школы, отремонтированной на собранные в России средства
Со своей стороны, глава департамента образования Дамаска Гассан Аль-Ляххам выразил благодарность российской стороне за воплощение проекта. "Благодаря этому начинанию мы видим, как выглядит настоящая дружба. Спасибо вам за помощь", - сказал он.
В мужской школе, в которой дети учатся с седьмого по девятый классы, сейчас насчитывается около 200 мест. В годы интенсивных боевых действий школа подвергалась обстрелам из занятой боевиками Восточной Гуты, а в самом здании жили вынужденные переселенцы. В скором времени к ней планируется присоединить другие, более мелкие школы. Тогда число учеников возрастет вшестеро, а в каждом классе будет по 25-30 мальчиков.
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