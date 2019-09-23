В Дамаске открылась школа, отремонтированная на собранные в России средства

Школьники на открытии школы в районе Барза в Дамаске, отремонтированной на собранные в России средства

Школьники на открытии школы в районе Барза в Дамаске, отремонтированной на собранные в России средства

ДАМАСК, 23 сен - РИА Новости. Средняя школа, отремонтированная на собранные в России средства, торжественно открылась в районе Барза на северо-востоке Дамаска.

Средства на ремонт школы, которая пострадала в ходе боевых действий, были собраны Межрелигиозной рабочей группой по оказанию помощи Сирии в составе Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте России.

С российской стороны на церемонии открытия образовательного учреждения присутствовали посол РФ в Сирии Александр Ефимов и делегация религиозных деятелей из России во главе с секретарем по межхристианским отношениям Отдела внешних церковных связей Московского патриархата иеромонахом Стефаном.

"Мы знаем, как сирийский народ на протяжении многих лет самоотверженно боролся с терроризмом и как он побеждает. Теперь настало время поработать над восстановлением вашей прекрасной страны. Мы прибыли на вашу гостеприимную землю, чтобы открыть школу, отремонтированную на средства, которые наши верующие, христиане и мусульмане, собирали по крупицам. Залог того, что мир в Сирии утвердится окончательно, - это ваши дети. Если они будут воспитаны в мирном духе, патриотами своей страны, никто и ничто не свернет ее с мирного пути", - сказал присутствовавший на церемонии иеромонах Стефан.

Со своей стороны, глава департамента образования Дамаска Гассан Аль-Ляххам выразил благодарность российской стороне за воплощение проекта. "Благодаря этому начинанию мы видим, как выглядит настоящая дружба. Спасибо вам за помощь", - сказал он.