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РИА Новости

Открытие школы в Дамаске, отремонтированной на собранные в России средства

11:33 24.09.2019 (обновлено: 11:36 24.09.2019)
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В Дамаске заработала средняя школа, пострадавшая в ходе боевых действий и отремонтированная на собранные в России средства. Кадры торжественной церемонии открытия — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Обновленная школа находится в районе Барза на северо-востоке Дамаска.

Открытие школы в Дамаске, отремонтированной на собранные в России средства
1 из 13

Обновленная школа находится в районе Барза на северо-востоке Дамаска.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

В годы интенсивных военных действий школа подвергалась обстрелам боевиков, в здании жили вынужденные переселенцы.

Открытие школы в Дамаске, отремонтированной на собранные в России средства
2 из 13

В годы интенсивных военных действий школа подвергалась обстрелам боевиков, в здании жили вынужденные переселенцы.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Средства на ремонт собрала Межрелигиозная рабочая группа по оказанию помощи Сирии в составе Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте России.

Открытие школы в Дамаске, отремонтированной на собранные в России средства
3 из 13

Средства на ремонт собрала Межрелигиозная рабочая группа по оказанию помощи Сирии в составе Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте России.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

"Мы прибыли на вашу гостеприимную землю, чтобы открыть школу, отремонтированную на средства, которые наши верующие, христиане и мусульмане, собирали по крупицам", — сказал на церемонии открытия секретарь по межхристианским отношениям Отдела внешних церковных связей Московского патриархата иеромонах Стефан.

Открытие школы в Дамаске, отремонтированной на собранные в России средства
4 из 13

"Мы прибыли на вашу гостеприимную землю, чтобы открыть школу, отремонтированную на средства, которые наши верующие, христиане и мусульмане, собирали по крупицам", — сказал на церемонии открытия секретарь по межхристианским отношениям Отдела внешних церковных связей Московского патриархата иеромонах Стефан.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

"Залог того, что мир в Сирии утвердится окончательно, — это ваши дети. Если они будут воспитаны в мирном духе, патриотами своей страны, никто и ничто не свернет ее с мирного пути", — добавил иеромонах.

Открытие школы в Дамаске, отремонтированной на собранные в России средства
5 из 13

"Залог того, что мир в Сирии утвердится окончательно, — это ваши дети. Если они будут воспитаны в мирном духе, патриотами своей страны, никто и ничто не свернет ее с мирного пути", — добавил иеромонах.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Глава департамента образования Дамаска Гассан Аль-Ляххам поблагодарил российскую сторону за воплощение проекта. "Благодаря этому начинанию мы видим, как выглядит настоящая дружба", — отметил он.

Открытие школы в Дамаске, отремонтированной на собранные в России средства
6 из 13

Глава департамента образования Дамаска Гассан Аль-Ляххам поблагодарил российскую сторону за воплощение проекта. "Благодаря этому начинанию мы видим, как выглядит настоящая дружба", — отметил он.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Имам-мухтасиб Тюменской области Ильдар Зиганшин на открытии школы в Дамаске.

Открытие школы в Дамаске, отремонтированной на собранные в России средства
7 из 13

Имам-мухтасиб Тюменской области Ильдар Зиганшин на открытии школы в Дамаске.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Сейчас школа рассчитана на 200 мест.

Открытие школы в Дамаске, отремонтированной на собранные в России средства
8 из 13

Сейчас школа рассчитана на 200 мест.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Торжественная церемония открытии школы.

Открытие школы в Дамаске, отремонтированной на собранные в России средства
9 из 13

Торжественная церемония открытии школы.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Здесь учатся мальчики с седьмого по девятый классы.

Открытие школы в Дамаске, отремонтированной на собранные в России средства
10 из 13

Здесь учатся мальчики с седьмого по девятый классы.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

К школе планируют присоединить другие образовательные учреждения.

Открытие школы в Дамаске, отремонтированной на собранные в России средства
11 из 13

К школе планируют присоединить другие образовательные учреждения.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

После объединения число учеников возрастет в шесть раз.

Открытие школы в Дамаске, отремонтированной на собранные в России средства
12 из 13

После объединения число учеников возрастет в шесть раз.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

В каждом классе будет по 25-30 человек.

Школьники с учительницей в классе открывшейся в районе Барза в Дамаске школы, отремонтированной на собранные в России средства
13 из 13

В каждом классе будет по 25-30 человек.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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Война в СирииРоссияДамаск (город)Фото
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