Открытие школы в Дамаске, отремонтированной на собранные в России средства

Обновленная школа находится в районе Барза на северо-востоке Дамаска.
Обновленная школа находится в районе Барза на северо-востоке Дамаска.
В годы интенсивных военных действий школа подвергалась обстрелам боевиков, в здании жили вынужденные переселенцы.
В годы интенсивных военных действий школа подвергалась обстрелам боевиков, в здании жили вынужденные переселенцы.
Средства на ремонт собрала Межрелигиозная рабочая группа по оказанию помощи Сирии в составе Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте России.
Средства на ремонт собрала Межрелигиозная рабочая группа по оказанию помощи Сирии в составе Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте России.
"Мы прибыли на вашу гостеприимную землю, чтобы открыть школу, отремонтированную на средства, которые наши верующие, христиане и мусульмане, собирали по крупицам", — сказал на церемонии открытия секретарь по межхристианским отношениям Отдела внешних церковных связей Московского патриархата иеромонах Стефан.
"Мы прибыли на вашу гостеприимную землю, чтобы открыть школу, отремонтированную на средства, которые наши верующие, христиане и мусульмане, собирали по крупицам", — сказал на церемонии открытия секретарь по межхристианским отношениям Отдела внешних церковных связей Московского патриархата иеромонах Стефан.
"Залог того, что мир в Сирии утвердится окончательно, — это ваши дети. Если они будут воспитаны в мирном духе, патриотами своей страны, никто и ничто не свернет ее с мирного пути", — добавил иеромонах.
"Залог того, что мир в Сирии утвердится окончательно, — это ваши дети. Если они будут воспитаны в мирном духе, патриотами своей страны, никто и ничто не свернет ее с мирного пути", — добавил иеромонах.
Глава департамента образования Дамаска Гассан Аль-Ляххам поблагодарил российскую сторону за воплощение проекта. "Благодаря этому начинанию мы видим, как выглядит настоящая дружба", — отметил он.
Глава департамента образования Дамаска Гассан Аль-Ляххам поблагодарил российскую сторону за воплощение проекта. "Благодаря этому начинанию мы видим, как выглядит настоящая дружба", — отметил он.
Имам-мухтасиб Тюменской области Ильдар Зиганшин на открытии школы в Дамаске.
Имам-мухтасиб Тюменской области Ильдар Зиганшин на открытии школы в Дамаске.
Сейчас школа рассчитана на 200 мест.
Торжественная церемония открытии школы.
Здесь учатся мальчики с седьмого по девятый классы.
Здесь учатся мальчики с седьмого по девятый классы.
К школе планируют присоединить другие образовательные учреждения.
К школе планируют присоединить другие образовательные учреждения.
После объединения число учеников возрастет в шесть раз.
После объединения число учеников возрастет в шесть раз.
В каждом классе будет по 25-30 человек.