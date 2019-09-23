МВД Таджикистана назвало имя напавшего на военных 201-й российской базы

ДУШАНБЕ, 23 сен – РИА Новости, Лидия Исамова. Напавшим на двух военнослужащих-контрактников 201-й российской военной базы в городе Бохтар в Таджикистане был местный житель Ахлиддин Абуллоев, он арестован, сообщило в понедельник МВД республики.
В МВД республики 21 сентября сообщили, что двое военнослужащих подразделения 201-й российской военной базы, расквартированного в городе Бохтар – административном центре Хатлонской области, находясь вне части – в самом городе по личным делам, подверглись нападению жителя Бохтара, который нанес им несколько ножевых ранений.
"Местный житель Ахлиддин Абуллоев, обвиняемый в нанесении травм двум российским военнослужащим 201-й российской военной баз (РВБ), расположенной в городе Бохтар, арестован. Следствие по его делу ведет прокуратура Хатлонской области", - сообщил РИА Новости глава пресс-центра МВД Таджикистана Умарджон Эмомали.
По его словам, Абдуллоев был задержан на месте преступления, мотивы и обстоятельства совершения нападения выясняются.
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"После задержания выяснилось что нападавший психически болен и находится на учете в областной психиатрической больнице", - сказал он.
Командование 201-й российской военной базы в Таджикистане совместно с правоохранительными органами города Бохтар 21 сентября начало проверку по факту нападения и получения травм военнослужащими. По данным пресс-службы Центрального военного округа, им была оказана необходимая медицинская помощь, угрозы для их жизни нет.