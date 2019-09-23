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РИА Новости

В Совфеде объяснили слова генерала США о действиях РФ в Черном море

11:13 23.09.2019 (обновлено: 16:54 23.09.2019)
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© Євгеній Силкін / Міністерство оборони України Учения стран НАТО и государств-партнеров Sea Breeze - 2019 в Черном море
Учения стран НАТО и государств-партнеров Sea Breeze - 2019 в Черном море
© Євгеній Силкін / Міністерство оборони України
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Основной целью американского генерала, заявившего об угрозе России для НАТО в Черном море, является увеличение расходов на оборонную промышленность. Об этом RT заявил первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
"Проблема одна: любой ценой попытаться поднять военные бюджеты, апеллируя к мировому сообществу <…>. Это обычные штучки, военные всегда так делают на Западе, когда им надо увеличить бюджет, увеличить поставки", — пояснил сенатор.
Ранее американский генерал, бывший командующий сухопутными силами США в Европе Бен Ходжес пожаловался на то, что Россия "блокирует учения НАТО". По его словам, когда силы альянса объявляют места проведения учений в Черном море, то Россия якобы закрывает к ним проходы. Генерал отметил, что НАТО необходимо наращивать свои силы в регионе, чтобы "иметь больше возможностей для обеспечения свободы судоходства" и обеспечения защиты альянса.
Командующий войсками США в Европе Бен Ходжес на пресс-конференции в Пентагоне
09:49Сказано в эфире
"Учения будут проходить". Эксперт о жалобе американского генерала на РоссиюАмериканский генерал Бен Ходжес пожаловался на действия России в Черном море. В эфире радио Sputnik капитан 1 ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин высказал свой взгляд на ситуацию.
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Бен ХоджесВладимир ДжабаровСовет Федерации РФРоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
Россия блокировала и будет блокировать - нечего им здесь делать ! Воды для игры в войнушку хватает и у берегов США !
23 сентября, 11:47
Дядька Митька
691006082
Учитесь плавать у своих берегов, а все ваши "члены" пусть плывут учиться к вам...если конечно доплывут...
23 сентября, 12:51
Константин Чистов
382002044
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