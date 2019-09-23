В Совфеде объяснили слова генерала США о действиях РФ в Черном море

"Проблема одна: любой ценой попытаться поднять военные бюджеты, апеллируя к мировому сообществу <…>. Это обычные штучки, военные всегда так делают на Западе, когда им надо увеличить бюджет, увеличить поставки", — пояснил сенатор.

Ранее американский генерал, бывший командующий сухопутными силами США в Европе Бен Ходжес пожаловался на то, что Россия "блокирует учения НАТО". По его словам, когда силы альянса объявляют места проведения учений в Черном море, то Россия якобы закрывает к ним проходы. Генерал отметил, что НАТО необходимо наращивать свои силы в регионе, чтобы "иметь больше возможностей для обеспечения свободы судоходства" и обеспечения защиты альянса.