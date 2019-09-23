В Польше нелегальная врезка в нефтепровод "Дружба" привела к утечке нефти

По данным оператора, авария случилась "в результате попытки нелегальной врезки в магистраль, транспортирующей сырье, из которого производится бензин и дизельное топливо".

По данным спасателей, нефть разлилась на площади около 30 квадратных метров. PERN в свою очередь заявляет, что утечка уже ликвидирована и работа нефтепровода полностью восстановлена. "Сегодня ночью PERN восстановил нормальное давление на всех трех нитках трубопровода. Во время аварии PERN продолжал поставлять нефть на НПЗ", - говорится в сообщении.