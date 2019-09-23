В Польше нелегальная врезка в нефтепровод "Дружба" привела к утечке нефти

ВАРШАВА, 23 сен – РИА Новости. Нелегальная врезка в нефтепровод "Дружба" привела к утечке нефти на территории Польши, говорится в сообщении польского оператора "Дружбы" PERN.
"Минувшим вечером в районе города Тлушч под Варшавой произошла утечка нефти из нефтепровода "Дружба", - говорится в сообщении.
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По данным оператора, авария случилась "в результате попытки нелегальной врезки в магистраль, транспортирующей сырье, из которого производится бензин и дизельное топливо".
По данным спасателей, нефть разлилась на площади около 30 квадратных метров. PERN в свою очередь заявляет, что утечка уже ликвидирована и работа нефтепровода полностью восстановлена. "Сегодня ночью PERN восстановил нормальное давление на всех трех нитках трубопровода. Во время аварии PERN продолжал поставлять нефть на НПЗ", - говорится в сообщении.
PERN поставляет по "Дружбе" нефть на НПЗ в Польше и Германии.