В Казахстане задержали около 100 человек на несанкционированных митингах

НУР-СУЛТАН, 23 сен - РИА Новости. Около 100 человек были задержаны 21 сентября на несанкционированных митингах в ряде городов Казахстана, сообщил в понедельник глава МВД Ерлан Тургумбаев.
С призывом выйти 21 сентября на акции протеста против обращался в социальных сетях лидер признанного в Казахстане экстремистским движения "Демократический выбор Казахстана" (ДВК) Мухтар Аблязов, проживающий во Франции.
"Двадцать первого числа в местах проведения митингов были выставлены наряды полиции и проводилась профилактическая работа. В этот день в органы внутренних дел были доставлены около 100 человек, из них 15 были привлечены к административной ответственности: 9 - к административном аресту, 6 - к административным штрафам, с остальными гражданами была проведана профилактическая работа, они были отпущены. Это в целом по стране, в семи-восьми городах", - сказал Тургумбаев журналистам.
По данным департамента полиции Нур-Султана, в столице республики были задержаны порядка 50 человек, из них четверо привлечены к административной ответственности.