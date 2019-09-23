В Казахстане задержали около 100 человек на несанкционированных митингах

"Двадцать первого числа в местах проведения митингов были выставлены наряды полиции и проводилась профилактическая работа. В этот день в органы внутренних дел были доставлены около 100 человек, из них 15 были привлечены к административной ответственности: 9 - к административном аресту, 6 - к административным штрафам, с остальными гражданами была проведана профилактическая работа, они были отпущены. Это в целом по стране, в семи-восьми городах", - сказал Тургумбаев журналистам.