"Интурист" продолжит плановую работу после банкротства Thomas Cook

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Ликвидация старейшего британского туристического оператора Thomas Cook не отразится на деятельности "дочерней" российской компании "Интурист", заявил РИА Новости генеральный директор "Интуриста" Виктор Тополкараев.

Thomas Cook объявил о ликвидации после провала переговоров с кредиторами и возвращении домой всех своих британских клиентов. За границей по путевкам туроператора находятся около 600 тысяч человек, из них порядка 160 тысяч – граждане Британии.

Это возвращение может стать крупнейшей в истории эвакуацией британцев из-за рубежа в мирное время.

Банкротство может повлечь сокращение 22 тысяч рабочих мест, в том числе девяти тысяч в Британии. Правительство создаст специальную рабочую группу по решению проблемы и выделит средства на ликвидацию последствий.

"Случилось то, что случилось, чего никто не мог ни предположить, ни ожидать. Однако "Интурист" - это самостоятельная операционная компания, действующая в рамках российского юридического поля. Поэтому нас ситуация с Thomas Cook касается только информационным фоном. Операционно "Интурист" остается совершенно независимым, производственная система у нас своя, контрактинг у нас свой, полетные программы у нас свои, через британское казначейство мы не работаем", — сказал Тополкараев.

По его словам, аналогичная ситуация будет и на других иностранных рынках присутствия Thomas Cook.

"Это скандинавский рынок Северной Европы и китайский рынок. Они так же будут продолжать работать и выполнять все свои обязательства", — добавил он.

Тополкараев уверен, что неприятности, с которыми сейчас могут столкнуться многие клиенты Thomas Cook за рубежом, не коснутся российских туристов.

"Интурист" имеет свои собственные контракты с зарубежными партнерами, мы не работаем через централизованный контрактинг. Наши коллеги за границей, с одной стороны, знают, что мы дочерняя структура Thomas Cook, но с другой стороны, у нас независимые с ними отношения. Поэтому проблем у российских туристов не будет ни юридически, ни по факту", — уверен он.

Тополкараев рассчитывает, что хорошая репутация и долгий опыт работы "Интуриста" помогут ей преодолеть негативный информационный фон, вызванный сообщениями о ликвидации Thomas Cook.