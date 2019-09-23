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РИА Новости
Туризм

Старейшая в мире британская туркомпания Thomas Cook объявила о ликвидации

04:29 23.09.2019 (обновлено: 11:53 23.09.2019)
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© REUTERS / Paul HannaСамолет туристической компании Thomas Cook
Самолет туристической компании Thomas Cook
© REUTERS / Paul Hanna
ЛОНДОН, 23 сен — РИА Новости, Мария Табак. Старейшая в мире британская туристическая компания Thomas Cook объявила о принудительной ликвидации и ожидает возвращения на родину своих британских клиентов.
Это возвращение может стать крупнейшей в истории эвакуацией британцев из-за рубежа в мирное время.
До последнего момента компания, давно уже испытывающая проблемы с обслуживанием кредитов, обсуждала условия реструктуризации долгов с основным акционером Fosun Tourism Group и кредиторами, с тем, чтобы закрыть "дыру" в размере 200 миллионов фунтов стерлингов, однако переговоры провалились.

"Несмотря на значительные усилия, эти обсуждения не привели к достижению соглашения между акционерами компании и новыми кредиторами. Таким образом, компания пришла к выводу, что у нее нет другого решения, кроме принудительной ликвидации, которая немедленно вступает в силу", — говорится в релизе компании.

Thomas Cook рассчитывает, что управлять ликвидацией будет поручено компании AlixPartners, которая также займется возвращением британских клиентов на родину.
За границей по путевкам Thomas Cook сейчас находятся около 600 тысяч человек, из них порядка 160 тысяч — подданные Британии. Из-за банкротства компании работы могут лишиться 22 тысячи ее сотрудников, в том числе девять тысяч в Соединенном Королевстве.
Правительство Великобритании уже заявило, что создаст специальную рабочую группу по решению проблемы, связанной с ситуацией вокруг Thomas Cook, и выделит средства на ликвидацию последствий.
Thomas Cook AG ведет историю с 1841 года, является первой туристической компанией в мире, основана и названа в честь Томаса Кука, изобретателя организованного туризма.
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ТуризмThomas CookВеликобритания
Популярные комментарии
Да, 1841-2019 год. История. Интересно посмотреть сколько в мире компаний осталось с такой историей.
23 сентября, 09:07
ТЧТатьяна Чувилова
2600101
Томас Кук является владельцем Интуриста. Посмотрим кому он теперь достанется из кредиторов обанкротившегося владельца.
23 сентября, 14:02
Павел Иванов
2100001
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