В Греции находятся около 50 тысяч туристов обанкротившейся Thomas Cook

АФИНЫ, 23 сен – РИА Новости. В Греции находятся почти 50 тысяч туристов обанкротившейся британской туристической компании Thomas Cook, начался процесс их возвращения на родину, сообщил министр туризма Харис Теохарис телеканалу В Греции находятся почти 50 тысяч туристов обанкротившейся британской туристической компании Thomas Cook, начался процесс их возвращения на родину, сообщил министр туризма Харис Теохарис телеканалу Skai

По его словам, уже проведена подготовка к возвращению туристов через британскую службу гражданской авиации, которая обеспечит рейсы компании, ожидается, что в ближайшие дни около 22 тысяч клиентов Thomas Cook покинут страну. Как отметил министр, эта же служба оплатит пребывание туристов с того дня, когда Thomas Cook обанкротился, до конца их отпуска.

Говоря о неоплаченных долгах Thomas Cook перед туристическими компаниями, министр сказал, что ущерб будет нанесен неизбежно, это вопрос судебных разбирательств. Он заверил, что министерство разработает план, чтобы страна не потеряла свою долю рынка после краха британской компании, через которую в Грецию ездили помимо британцев также немцы, поляки, чехи, бельгийцы.

Президент Ассоциации турагентов Крита Михаил Влатакис заявил, что банкротство Thomas Cook стало для туризма "землетрясением в 7 баллов", за которым последует "цунами". По его словам, контракты с Thomas Cook имели до 70% туристических предприятий Крита. В данный момент на Крите около 20 тысяч туристов от Thomas Cook, отмечал Влатакис.

О "цунами" заявил и президент ассоциации отельеров Керкиры Бабис Вулгарис. На Керкире многие гостиницы были заселены туристами только от этой компании. На острове находятся 3 тысячи туристов от Thomas Cook, их отъезд начнется в ближайшие часы, сказал Вулгарис телеканалу Corfu TV News.

В прошлом году компания привезла на отдых в Грецию 3 миллиона туристов, это порядка 15% от их общего числа. Весной компания заявляла, что инвестирует в 2019 году в Грецию 150 миллионов евро.

Thomas Cook - одна из крупнейших туристических компаний в мире, была основана в 1841 году. Ее годовой объем продаж составляет 9 миллиардов фунтов стерлингов. Компания в понедельник объявила о банкротстве , так как не смогла найти 200 миллионов фунтов стерлингов, чтобы закрыть "дыру" в бюджете.