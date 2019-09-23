МС-21 и SSJ-100 получат российскую операционную систему реального времени

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Отечественная операционная система реального времени JetOS создается в России, ее получат самолеты МС-21, SSJ-100, а также перспективные воздушные суда, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор государственного научно-исследовательского института авиационных систем (ГосНИИАС) Сергей Хохлов.

"JetOS – это полностью отечественная разработка. Работа по созданию этой системы ведется с 2016 года по заказу Минпромторга в рамках программы импортозамещения. Что касается ее использования, могу сказать, что первые версии JetOS уже обкатываются на платформах отечественных разработчиков, а разработку сертифицируемой версии ядра этой операционной системы планируется выполнить до конца 2019 года", - сказал Хохлов.

По его словам, во главу угла ставится получение "сертификационного пакета" - полного набора данных жизненного цикла, что позволит использовать JetOS не только на МС-21 и будущих модификациях "Суперджетов", но и при создании перспективных воздушных судов.