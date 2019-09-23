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РИА Новости

МС-21 и SSJ-100 получат российскую операционную систему реального времени

10:04 23.09.2019 (обновлено: 10:05 23.09.2019)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкРоссийский среднемагистральный пассажирский самолёт МС-21-300
Российский среднемагистральный пассажирский самолёт МС-21-300
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Российский среднемагистральный пассажирский самолёт МС-21-300. Архивное фото
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Отечественная операционная система реального времени JetOS создается в России, ее получат самолеты МС-21, SSJ-100, а также перспективные воздушные суда, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор государственного научно-исследовательского института авиационных систем (ГосНИИАС) Сергей Хохлов.
"JetOS – это полностью отечественная разработка. Работа по созданию этой системы ведется с 2016 года по заказу Минпромторга в рамках программы импортозамещения. Что касается ее использования, могу сказать, что первые версии JetOS уже обкатываются на платформах отечественных разработчиков, а разработку сертифицируемой версии ядра этой операционной системы планируется выполнить до конца 2019 года", - сказал Хохлов.
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По его словам, во главу угла ставится получение "сертификационного пакета" - полного набора данных жизненного цикла, что позволит использовать JetOS не только на МС-21 и будущих модификациях "Суперджетов", но и при создании перспективных воздушных судов.
"Ни для кого не секрет, что использование специализированных операционных систем зарубежного происхождения, таких как VxWorks 653, PikeOS, MACS2, LynxOS-178 на самолетах, которые используются в России – это не только технологическая зависимость, но и реальная угроза национальной безопасности нашей страны. А после обострения отношений между РФ и рядом стран Запада наши разработки оказались в центре внимания отраслевых ведомств и стали ускоренно развиваться", - пояснил собеседник агентства.
Читайте полный текст интервью с Сергеем Хохловым >>
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МС-21Sukhoi SuperjetМинистерство промышленности и торговли РФРоссияЭкономика
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