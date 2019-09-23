Сергей Хохлов: создаем операционную систему для самолета МС-21

Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем (ГосНИИАС) создает технологию, позволяющую в разы сократить время изучения повреждений самолета после вылета, электронный бортовой журнал для современных и перспективных отечественных воздушных судов, а также намерен выпустить российскую операционную систему для самолетов взамен применяющихся сейчас иностранных аналогов. Генеральный директор института Сергей Хохлов в интервью обозревателю РИА Новости Алексею Паньшину сообщил о сроках реализации намеченных планов и рассказал о перспективах развития боевой и гражданской авиации в России.

– С момента своего создания институт занимался авиационным вооружением. Какие сейчас основные направления деятельности?

– Вы правильно сказали, что традиционно институт занимался авиационным вооружением, сейчас работы по увязке борта со средствами поражения продолжаются. Второй блок вопросов, которыми занимается ГосНИИАС, это гражданская авиация. В институте есть стендовая база для отработки различного авиационного оборудования, постоянно появляются новые компетенции в этом направлении. Помимо гражданской авиации и воздушных средств поражения есть еще направление, касающееся организации воздушного движения.

– Давайте обсудим конкретные направления деятельности. Когда будет реализована технология визуального контроля состояния поверхностей воздушного судна с помощью беспилотного летательного аппарата? Где она будет использоваться?

– Начну с того, что данный проект реализуется нами в инициативном порядке. В настоящее время в мире более 25 000 коммерческих лайнеров. На каждый борт приходится в среднем одно попадание молнии за год. В целях безопасности обязателен полный осмотр после посадки. Для проведения осмотра требуется 15-20 техников, а также платформы, гидроподъёмники и другое тяжелое оборудование. Список дефектов заполняется вручную и пересылается инженерам, что существенно увеличивает срок осмотра и увеличивает вероятность ошибки. Предлагаемый нами осмотр ВС с применением БПЛА позволяет получить электронный отчет со списком повреждений самолета, который возможно интегрировать с информационной системой "Электронный журнал воздушного судна". Время осмотра с использованием беспилотника с 6-8 часов сокращается до 20-30 минут, а персонал, задействованный в этой работе, – до одного техника с дроном и одного инженера за компьютером. Электронный отчет со списком повреждений автоматически заносится в базу данных на сервере. Таким образом, можно отслеживать историю воздушного судна по результатам предыдущих осмотров.

Что касается сроков реализации, то при наличии финансирования и поддержки эксплуатантов воздушных судов проект может быть выполнен в течение одного года. В данной технологии могут быть заинтересованы организации, производящие ремонт и обслуживание воздушных судов отечественного и зарубежного производства как на открытых площадках, так и в ангарах.

– Вы упомянули "Электронный бортовой журнал воздушного судна". Когда эта технология будет внедрена?

– Уже давно не новость, что безбумажные технологии управления процессом технического обслуживания позволяют эксплуатанту авиационной техники повысить эффективность и прозрачность работы персонала, оперативность и точность передачи данных между всеми участниками процесса, сократить время обслуживания, обеспечить высокий уровень исправности парка воздушных судов авиакомпании.

В настоящее время с разрешения авиационных властей ряд зарубежных авиакомпаний, эксплуатантов авиационной техники уже использует электронные журналы различных разработчиков программного обеспечения, исключив тем самым использование бумажных бортжурналов.

Программный комплекс "Электронный журнал воздушного судна", созданный нами в содружестве с специалистами корпорации "Иркут" для самолета МС-21, является первым опытом создания конкурентоспособного программного обеспечения для автоматизации процессов технического обслуживания и ремонта воздушных судов в России.

Тестовая эксплуатация электронного журнала будет проводиться на МС-21, оснащенном бортовой информационной системой. Комплекс будет включать два планшета: у пилота и у техника "под самолетом". Применение этой системы позволит сократить время выполнения работ на воздушном судне при подготовке к вылету, повысить мобильность инженерно-технического персонала, сократить время осмотра воздушного судна, оперативно передавать информацию по назначению и принимать необходимые решения, собирать актуальную базу данных по неисправностям и разрабатывать оптимальные методы их устранения, повысить качество данных и так далее.

Отмечу, что "Электронный бортовой журнал" не является частью бортового оборудования, поэтому мы видим возможность его внедрения для поддержки деятельности существующего парка воздушных судов российских авиакомпаний.

– Еще одним вашим проектом является операционная система JetOS. На какой стадии ее создание, и где будете использовать?

– Ни для кого не секрет, что использование специализированных операционных систем зарубежного происхождения, таких как VxWorks 653, PikeOS, MACS2, LynxOS-178 на самолетах, которые используются в России, – это не только технологическая зависимость, но и реальная угроза национальной безопасности нашей страны. А после обострения отношений между РФ и рядом стран Запада наши разработки оказались в центре внимания отраслевых ведомств и стали ускоренно развиваться.

JetOS – это полностью отечественная разработка. Работа по созданию этой системы ведется с 2016 года по заказу Минпромторга в рамках программы импортозамещения. Что касается ее использования, могу сказать, что первые версии JetOS уже обкатываются на платформах отечественных разработчиков, а разработку сертифицируемой версии ядра этой операционной системы планируется выполнить до конца 2019 года. Во главу угла ставится получение "сертификационного пакета" – полного набора данных жизненного цикла. Это позволит использовать JetOS не только на МС-21 и будущих модификациях "Суперджетов", но и при создании перспективных воздушных судов. Как показывает опыт зарубежных разработчиков, операционная система реального времени может быть успешно сертифицирована и для других областей промышленности: для автомобильного и железнодорожного транспорта, медицины, станкостроения, робототехники и многих других.

– Одним из направлений, которым занимается институт, является облик перспективных военных и гражданских летательных аппаратов. Как он определяется? Что нас ждет в ближайшем будущем?

– Для этих целей применяется концептуальное проектирование и оценка эффективности перспективных образцов авиационной техники и боевых авиационных комплексов. Внешнее концептуальное проектирование представляет собой методологию формирования и обоснования основных характеристик авиационного вооружения и военной техники с целью выработки оптимального технического решения, оценки эффективности и стоимости будущих образцов авиационной техники и вооружений.

На этапе создания научно-технического задела для разработки образцов авиационного вооружения и военной техники должны быть выбраны и обоснованы основные обликовые характеристики разрабатываемых образцов техники и показана их достижимость.

Основным инструментом проведения исследований в рамках технологии внешнего проектирования является системный анализ и математическое моделирование, подкрепленные высочайшей квалификацией специалистов института, проведение оценки эффективности и поиск оптимальных решений, в том числе в условиях многокритериальности, наличия неопределенностей и случайных факторов.

– Есть ли наработки по истребителю шестого поколения? Что, на ваш взгляд, должно будет поменяться существенно в сравнении с пятым поколением?