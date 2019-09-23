В Саратове число пострадавших в ДТП с пятью машинами увеличилось до двух

САРАТОВ, 23 сен - РИА Новости. Количество пострадавших в результате столкновения пяти легковых автомобилей в Ленинском районе Саратова увеличилось до двух человек, сообщила в понедельник пресс-служба областного управления ГИБДД.
Ранее в ГИБДД сообщили, что в воскресенье вечером в микрорайоне "3-я Дачная" столкнулись пять легковых автомобилей: "Лада Калина", "Лада Приора", BMW X5, Volkswagen Polo и Mercedes GL 450, в результате чего, по предварительным данным, травмы получила водитель "Калины".
"В результате ДТП водитель автомобиля "Калина" госпитализирована, водитель автомобиля "Приора" госпитализирован", - говорится в сообщении.
По предварительной версии ГИБДД, 29-летний водитель Mercedes не соблюдал дистанцию, в результате чего врезался в четыре других автомобиля у дома 116Д по проспекту 50 лет Октября.