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РИА Новости

В Саратове столкнулись пять легковушек

23:06 22.09.2019
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковСотрудник ДПС
Сотрудник ДПС
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Сотрудник ДПС. Архивное фото
САРАТОВ, 22 сен - РИА Новости. Пять легковых автомобилей столкнулись в воскресенье вечером в Ленинском районе Саратова, в результате пострадал один человек, сообщили журналистам в пресс-службе областного управления ГИБДД.
"По предварительным данным, в районе 3-й Дачной произошло столкновение пяти машин: "Лада Калина", "Лада Приора", BMW X5, Volkswagen Polo и Mercedes GL 450. Водитель "Калины", предварительно, получил травмы", - сказали в пресс-службе.
ГИБДД по факту аварии проводит проверку, обстоятельства уточняются, добавили в ведомстве.
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ГИБДД МВД РФСаратовПроисшествия
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