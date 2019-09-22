В Саратове столкнулись пять легковушек

САРАТОВ, 22 сен - РИА Новости. Пять легковых автомобилей столкнулись в воскресенье вечером в Ленинском районе Саратова, в результате пострадал один человек, сообщили журналистам в пресс-службе областного управления ГИБДД.
"По предварительным данным, в районе 3-й Дачной произошло столкновение пяти машин: "Лада Калина", "Лада Приора", BMW X5, Volkswagen Polo и Mercedes GL 450. Водитель "Калины", предварительно, получил травмы", - сказали в пресс-службе.
ГИБДД по факту аварии проводит проверку, обстоятельства уточняются, добавили в ведомстве.