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РИА Новости

Ученые надеются на запуск российского коллайдера NICA в 2021 году

09:27 23.09.2019
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© РИА Новости / Александр ТелишевВакуумная камера для проверки элементов будущего коллайдера NICA
Вакуумная камера для проверки элементов будущего коллайдера NICA
© РИА Новости / Александр Телишев
НОВОСИБИРСК, 23 сен – РИА Новости. Первые реальные научные эксперименты на ускорительном комплексе класса mega-science NICA в Дубне планируется начать в 2021 году, сообщил журналистам советник дирекции по созданию коллайдера NICA и электронного охлаждения, член-корреспондент РАН Игорь Мешков.
"Мы надеемся, что, несмотря на большие трудности, от нас мало зависящие, в 2020 году пучок уже появится в коллайдере, а в 2021 году уже начнется работа по реальным экспериментам регистрации событий", - сказал ученый, который в Новосибирске участвует в международном совещании COOL-2019, посвященном системам электронного охлаждения для научных установок.
Мешков пояснил, что задача строящегося комплекса ускорителей элементарных частиц – изучить структуру вселенной примерно на десятой микросекунде после произошедшего около 13 миллиардов лет назад Большого взрыва, "когда из нечто непонятного, каких-то несформировавшихся еще частиц постепенно за десять микросекунд начали образовываться кварки, затем атомы и в итоге возникла та вселенная, которую мы сегодня изучаем".
Ученый отметил, что с проектом NICA конкурируют несколько лабораторий. Конкурент номер один - релятивистский коллайдер тяжёлых ионов RHIC (Брукхейвен, США). Второй конкурент - проект FAIR (Дармштадт, Германия).
Схема ускорительного комплекса проекта NICA
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"Проект NICA осуществляется в теснейшем сотрудничестве с новосибирским Институтом ядерной физики (ИЯФ СО РАН), который треть физического оборудования разрабатывает и поставляет, в том числе установки электронного охлаждения, высокочастотные системы и так далее. Без ИЯФа Объединенный институт ядерных исследований не сделал бы этот проект или строил бы его 20 лет", - сказал Мешков.
NICA - ускорительный комплекс класса mega-science который создается на базе Объединенного института ядерных исследований в Дубне. Основная цель экспериментов на новом коллайдере - изучение свойств плотной барионной материи, кварк-глюонной плазмы, то есть состояния вещества, в котором, согласно теории, пребывала наша вселенная в первые мгновения после Большого взрыва. Кроме того, на базе комплекса планируется проведение исследований в области материаловедения, нано- и пикотехнологий, медицины, биологии, электроники. В создании комплекса NICA участвуют ученые из 70 институтов 32 стран мира.
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NICA (Nuclotron-based Ion Collider fAcility)Российская академия наукРИА Наука
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