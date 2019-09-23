Ученые надеются на запуск российского коллайдера NICA в 2021 году

НОВОСИБИРСК, 23 сен – РИА Новости. Первые реальные научные эксперименты на ускорительном комплексе класса mega-science NICA в Дубне планируется начать в 2021 году, сообщил журналистам советник дирекции по созданию коллайдера NICA и электронного охлаждения, член-корреспондент РАН Игорь Мешков.

"Мы надеемся, что, несмотря на большие трудности, от нас мало зависящие, в 2020 году пучок уже появится в коллайдере, а в 2021 году уже начнется работа по реальным экспериментам регистрации событий", - сказал ученый, который в Новосибирске участвует в международном совещании COOL-2019, посвященном системам электронного охлаждения для научных установок.

Мешков пояснил, что задача строящегося комплекса ускорителей элементарных частиц – изучить структуру вселенной примерно на десятой микросекунде после произошедшего около 13 миллиардов лет назад Большого взрыва, "когда из нечто непонятного, каких-то несформировавшихся еще частиц постепенно за десять микросекунд начали образовываться кварки, затем атомы и в итоге возникла та вселенная, которую мы сегодня изучаем".

Ученый отметил, что с проектом NICA конкурируют несколько лабораторий. Конкурент номер один - релятивистский коллайдер тяжёлых ионов RHIC (Брукхейвен, США). Второй конкурент - проект FAIR (Дармштадт, Германия).

"Проект NICA осуществляется в теснейшем сотрудничестве с новосибирским Институтом ядерной физики (ИЯФ СО РАН), который треть физического оборудования разрабатывает и поставляет, в том числе установки электронного охлаждения, высокочастотные системы и так далее. Без ИЯФа Объединенный институт ядерных исследований не сделал бы этот проект или строил бы его 20 лет", - сказал Мешков.