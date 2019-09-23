Emmy 2019: сериал "Игра престолов" ушел с телеэкранов непобежденным

ВАШИНГТОН, 23 сен – РИА Новости. Легендарный сериал телеканала HBO "Игра престолов", заключительный восьмой сезон которого вышел на экраны в этом году, завоевал главную награду телеакадемии США Emmy, закрепив свое историческое лидерство, церемония вручения награды прошла в воскресенье вечером в Лос-Анджелесе.

Уйти красиво

В категории "лучший сериал" за победу боролись "Игра престолов", "Лучше звоните Солу", "Убивая Еву", "Озарк", "Телохранитель", "Поза", "Наследники" и "Это мы". Последний сезон "Игры престолов", вышедший на экраны в апреле, хотя и вызвал неоднозначную реакцию поклонников, стал лучшим по мнению членов телеакадемии. Сериал завоевал четвертую в своей истории Emmy как "лучший драматический сериал" – рекордное число побед в самой престижной категории премии.

"Эти 10 лет были лучшими в нашей жизни и я не могу поверить, что мы никогда больше не увидим его", - сказал, получая награду, создатель сериала Дэвид Бейнофф. Он выразил удивление, что с учетом, как трудно давались съемки, "потрясающе, что мы все еще живы".

Помимо главной победы и наград в технических категориях, "Игру престолов" отметили за "лучшую мужскую роль второго плана", премию телеакадемики присудили Питеру Динклэйджу, для которого это стало четвертой Emmy за роль Тириона Ланнистера.

Победу в категории "лучший комедийный сериал" одержал сериал "Дрянь", он буквально "вырвал" победу у сериала "Вице-президент", который также завершился в этом году седьмым сезоном. Накануне вручения награды телекритики полагали, что "Вице-президента" могут отметить наградой на прощание, но этого не произошло. В этой престижной категории также были представлены "Барри", "В лучшем мире", "Удивительная миссис Мейзел", "Матрешка" и "Шитс Крик". Исполнительница главной роли в "Дряни" британка Фиби Уоллер-Бридж завоевала статуэтку Emmy в категории "лучшая женская роль в комедийном сериале", а также получила награду за сценарий. Ее соотечественница Джоди Комер была удостоена Emmy за главную роль в драматическом сериале "Убивая Еву". В целом же, обилие получивших награду американской телеакадемии британцев стало поводом к политической шутке одного из выступавших на церемонии о том, что жителям "туманного Альбиона" впору запретить въезд в США.

Фиби Уоллер-Бридж оставила без Emmy некогда фаворитку премии, главную героиню "Вице-президента" Джулию Луи-Дрейфус, завоевывавшую эту награду в категории "лучшая исполнительница главной роли в комедийном сериале" шесть раз подряд с 2012 по 2017 годы.

Победу в категории "лучший актер в драматическом сериале" одержал Билли Портер за "Позу", эпатажный актер пришел на церемонию в сияющем пиджаке, украшенном более 50 тысячами кристаллов, брюках, на которых сверкали более 79 тысяч кристаллов, и ассимитричной шляпе, которая явно закрывала вид на сцену сидящим за ним гостям. Победа Портера стала исторической – он стал первым открытым представителем гей-сообщества и афроамериканцем, победившим в этой категории. "Не верю, что я прожил достаточно долго, чтобы это увидеть", - признался на церемонии сам актер. Для него это была первая номинация и первая победа на Emmy. Аудитория аплодировала ему стоя.

Награду в категории "лучший актер в комедийном сериале" ожидаемо присудили Биллу Хейдеру за сериал "Барри", который завоевывает эту награду в этой категории второй год подряд.

За правду

Триумфатором среди так называемых "коротких" сериалов, которые выходят лишь один сезон, стал американо-британский сериал канала HBO "Чернобыль". Сериал, посвященный аварии на Чернобыльской АЭС 1986 года, стал самым популярным телешоу в истории по оценке пользователей сайта Internet Movie Database (IMDB). Он вызвал неоднозначную реакцию в России, но даже по признанию критиков, оказался очень реален в деталях. Пятисерийная работа Крэйга Мэйзина не только стала "лучшим мини-сериалом" по версии Emmy, но и принесла создателям награду за сценарий и режиссуру. "Надеюсь, в каком-то роде наш сериал напомнил людям о значении правды и опасности лжи", - сказал, получая награду, Мэйзин.

Победа "Чернобыля" была ожидаемой, хотя главным конкурентом ему считался мини-сериал "Когда они нас увидят" Авы ДюВерней.

Основанная на реальных событиях история об аресте пятерых афроамериканских и латино-американских невиновных подростков из Гарлема за убийство белой женщины в Центральном парке в Нью-Йорке в 1989 году очень вписывается в ситуацию с расовым вопросом в США сегодня, и критики не исключали ее победы. "Пятерку из Центрального парка" приговорили к тюремным срокам и отпустили, сняв все обвинения лишь в 2002 году, после признания истинного убийцы. Невинно осужденные еще десять лет пытались добиться от городских властей компенсации, их требования были частично удовлетворены лишь в 2014 году.