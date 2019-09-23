В Ленинградской области загорелся нефтеперерабатывающий завод

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Факельное возгорание произошло на нефтеперерабатывающем заводе в Киришском районе Ленинградской области, площадь пожара составляет 90 квадратных метров, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

"На Шоссе Энтузиастов в ООО "Кинеф" горит техническая установка, происходит факельное горение из печи на площади 90 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.