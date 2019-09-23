В горах Таджикистана спасли четырех подавших сигнал SOS туристов из Израиля

"Утром в пятницу спасатели КЧС, усадив туристов на лошадей, начали спуск к озеру Сарез, который был закончен утром в субботу, затем с помощью катера КЧС туристы были доставлены на вертолетную площадку, откуда были отправлены сначала в город Хорог, где двое из них остались, а двое других, были доставлены в город Душанбе, после чего были транспортированы в больницу", - добавила она. Юсуфи отметила, что сложнейшая аварийно-спасательная операция длилась четверо суток.