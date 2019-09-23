Китай успешно вывел на орбиту два спутника навигационной системы Beidou

ПЕКИН, 23 сен - РИА Новости. Китай успешно запустил два спутника Beidou-3, которые стали 47-м и 48-м в навигационной системе Beidou, говорится в сообщении Китайской корпорации космической науки и техники (CASC).

Пуск состоялся утром в понедельник в 5.10 (00.10 мск) с космодрома "Сичан". После выхода спутников на заданную орбиту и проведения орбитальных испытаний они станут частью навигационной системы и будут отвечать за повышение ее точности.

Китай в ноябре 2018 года успешно завершил создание базовой навигационной сети системы Beidou-3. Планируется, что до октября 2020 года системы Beidou-2 и Beidou-3 будут сосуществовать, а после основную работу будет выполнять Beidou-3.