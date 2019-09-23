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РИА Новости

СМИ: США и Британия договорились заключить торговую сделку к июлю 2020 года

04:32 23.09.2019 (обновлено: 13:22 23.09.2019)
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© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс / Перейти в фотобанкПремьер-министр Борис Джонсон
Премьер-министр Борис Джонсон
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
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Премьер-министр Борис Джонсон
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент США Дональд Трамп договорились заключить двустороннюю торговую сделку к июлю 2020 года, пишет Sun со ссылкой на высокопоставленного представителя британского правительства.
Политики могут объявить о таком решении на полях Генассамблеи ООН.

"Теперь у обеих сторон есть политическая воля заключить соглашение к июлю. Это большая победа для нас, Трамп также готов кричать об этом в США. По обеим сторонам Атлантики понимают, что это необходимо сделать до этого времени (до июля. — Прим. ред.), потому что вскоре после этого начинается избирательный цикл в США", — заявил источник газеты.

Ранее британский министр иностранных дел Доминик Рааб заявил, что Великобритания намерена работать с США по заключению сделки о свободной торговле после Brexit. Трамп, в свою очередь, сообщил, что страны стремительно движутся в сторону заключения торговой сделки.
Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер на саммите глав государств и правительств Евросоюза в Брюсселе
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Юнкер заявил, что заключение соглашения по Brexit возможно
На данный момент ситуация вокруг Brexit зашла в тупик: Великобритания должна покинуть ЕС до 31 октября, парламент страны выступает против соглашения с ЕС в его нынешнем виде, но и настроен категорически против Brexit без соглашения.
Евросоюз отказывается возобновлять переговоры и пересматривать соглашение.
Так называемый "бэкстоп" — главная проблема соглашения Британии и ЕС. Согласно нынешнему документу, "бэкстоп" вступит в силу при отсутствии альтернативных договоренностей после декабря 2022 года и будет предусматривать сохранение ряда правил ЕС для Северной Ирландии. Это, в свою очередь, может повлечь за собой необходимость таможенных проверок на границе Северной Ирландии и остальной территории Соединенного Королевства, что, по мнению британских властей, угрожает территориальному единству страны.
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Борис ДжонсонДональд ТрампГенеральная Ассамблея ООНВеликобританияСШАВ мире
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