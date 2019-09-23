СМИ: США и Британия договорились заключить торговую сделку к июлю 2020 года

"Теперь у обеих сторон есть политическая воля заключить соглашение к июлю. Это большая победа для нас, Трамп также готов кричать об этом в США. По обеим сторонам Атлантики понимают, что это необходимо сделать до этого времени (до июля. — Прим. ред.), потому что вскоре после этого начинается избирательный цикл в США", — заявил источник газеты.