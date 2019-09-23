В "Роскосмосе" рассказали о разработке нового пилотируемого корабля

МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. Россия построит универсальную версию нового пилотируемого космического корабля "Орел", ранее известного как "Федерация", вместо разработки отдельных версий для полетов на околоземную орбиту и к Луне, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Роскосмоса".

"Создаваемый в рамках Федеральной космической программы пилотируемый транспортный корабль нового поколения согласно техническому заданию предназначен для осуществления полетов на околоземную и за пределы околоземной орбиты, в том числе к Луне. Он также должен обеспечить безопасное возвращение экипажа на Землю со второй космической скоростью", - рассказали в госкорпорации.

Ранее ряд СМИ сообщили, что будет создано два варианта корабля - для полетов к Луне и к Международной космической станции.

Первый испытательный запуск корабля "Орел" планируется на 2023 год на ракете "Ангара-А5П" с космодрома Восточный. В 2024 году планируется беспилотный, а в 2025 году пилотируемый полет корабля к Международной космической станции. В 2026 и 2027 году также планируются полеты в на "Ангаре", а в 2028 году – первый старт на сверхтяжелой ракете "Енисей". Тогда же, в 2028 году, летные испытания корабля планируется завершить и перейти к его эксплуатации. В 2029 году планируется облет на нем Луны, а в 2030 – высадка российских космонавтов на ее поверхность.

В настоящее время ведется изготовление двух первых экземпляров корабля "Орел" - первый будет полноразмерным макетом для испытаний при первом пуске на "Ангаре-А5П" и на сверхтяжелой ракете, а второй – полноценным многоразовым (10 полетов) кораблем для летных испытаний и последующей эксплуатации.

От "Союза" к "Федерации"

Новый пилотируемый корабль на замену используемым более полувека "Союзам" было решено разработать в 2009 году сразу после того, как в США объявили о создании пилотируемого корабля "Орион" на замену шаттлам. Тогда в конкурсе на перспективную пилотируемую транспортную систему с проектом корабля, лишь спустя много лет получившем свое имя - "Федерация", победила Ракетно-космическая корпорация "Энергия".

Изначально планировалось, что новое космическое транспортное средство будет иметь несколько модификаций: для доставки на низкую орбиту шести членов экипажа, орбитального полета четырех туристов в сопровождении командира корабля, для полета четырех космонавтов к Луне, доставки грузов. Стартовая масса "околоземной" модификации определялась в 12,5 тонн, "лунную" ограничивали массой в 16,5 тонн.

В новом корабле планировалось полностью отказаться от использования парашютов и проводить посадку на 12 твердотопливных двигателях, что обеспечивало бы точное приземление на специальной площадке. Для запуска корабля хотели создать отдельную ракету-носитель "Русь-М", на базе которой затем можно было бы сделать сверхтяжелую ракету для полетов к Луне.

Старты собирались проводить с космодрома Восточный. Первый испытательный запуск корабля в беспилотном варианте был намечен на 2015 год, а первый пилотируемый полет назначили на 2018 год. Но затем планы поменялись.

В 2012 году "Роскосмос" сдвинул сроки летных испытаний "Федерации" на три года – первый беспилотный полет с 2015 года на 2018 год, пилотируемый запуск – с 2018 на 2021 год. Сам проект претерпел изменения. Произошел отказ от разных версий корабля. Было решено делать два варианта – для полета на орбиту и лунную модификацию.