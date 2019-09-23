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РИА Новости

Кудрин ответил на заявление Шойгу о тратах на оборону

01:43 23.09.2019 (обновлено: 11:18 23.09.2019)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкГлава Счетной палаты Алексей Кудрин
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Архивное фото
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин пояснил свою позицию по вопросу расходов на армию на фоне интервью главы Минобороны Сергея Шойгу "Московскому комсомольцу".
Шойгу спросили, как он относится к тому, что "Кудрин периодически выступает с тезисом, что нынешний уровень оборонных расходов и расходов на ОПК является неподъемным бременем для экономики России". В ответ министр посоветовал отечественным экономистам думать о том, как избежать маленьких доходов, а не опасаться больших расходов.
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Кудрин, комментируя данное высказывание, написал в твиттере, что "президент уже привел расходы на оборону к разумной величине". По его словам, он и ранее говорил, что дальнейшее снижение трат не требуется.

"Теперь цель — эффективность", — добавил глава Счетной палаты.

Он также приложил график оборонных расходов, согласно которому они снизились с 4,4 процента ВВП в 2016 году до 2,7 процента в 2018-м. "Это даже ниже, чем предлагалось в рекомендациях ЦСР (кудринского экспертного центра)", — отметил он.
Кудрин неоднократно критиковал чрезмерные, по его мнению, траты на оборону. В феврале прошлого года в интервью РИА Новости он заявил, что в 2011-м был против "взрывного" наращивания военных расходов. "Я был не против самой программы перевооружения, ее продления с десяти до 15 лет. Я считал, что это нужно растянуть и сделать более плавно, не отказываясь от проблем перевооружения", — пояснял он.
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Алексей КудринМинистерство обороны РФСергей ШойгуРоссияБезопасностьЭкономика
Популярные комментарии
Я как экономист и патриот России хочу знать мнение Глазьева, а не мутного прозападника Кудрина.
23 сентября, 03:09
АОАлександр Орлов
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Как они все ЭТИ нам надоели...
23 сентября, 01:59
ВЛВлад Лиходеев
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