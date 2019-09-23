Кудрин ответил на заявление Шойгу о тратах на оборону

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин пояснил свою позицию по вопросу расходов на армию на фоне интервью главы Минобороны Сергея Шойгу "Московскому комсомольцу".

Шойгу спросили, как он относится к тому, что "Кудрин периодически выступает с тезисом, что нынешний уровень оборонных расходов и расходов на ОПК является неподъемным бременем для экономики России". В ответ министр посоветовал отечественным экономистам думать о том, как избежать маленьких доходов, а не опасаться больших расходов.

Кудрин, комментируя данное высказывание, написал в твиттере , что "президент уже привел расходы на оборону к разумной величине". По его словам, он и ранее говорил, что дальнейшее снижение трат не требуется.

"Теперь цель — эффективность", — добавил глава Счетной палаты.

Он также приложил график оборонных расходов, согласно которому они снизились с 4,4 процента ВВП в 2016 году до 2,7 процента в 2018-м. "Это даже ниже, чем предлагалось в рекомендациях ЦСР (кудринского экспертного центра)", — отметил он.