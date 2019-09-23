Кудрин ответил на заявление Шойгу о тратах на оборону

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин пояснил свою позицию по вопросу расходов на армию на фоне интервью главы Минобороны Сергея Шойгу "Московскому комсомольцу".
Шойгу спросили, как он относится к тому, что "Кудрин периодически выступает с тезисом, что нынешний уровень оборонных расходов и расходов на ОПК является неподъемным бременем для экономики России". В ответ министр посоветовал отечественным экономистам думать о том, как избежать маленьких доходов, а не опасаться больших расходов.
Кудрин, комментируя данное высказывание, написал в твиттере, что "президент уже привел расходы на оборону к разумной величине". По его словам, он и ранее говорил, что дальнейшее снижение трат не требуется.
"Теперь цель — эффективность", — добавил глава Счетной палаты.
Он также приложил график оборонных расходов, согласно которому они снизились с 4,4 процента ВВП в 2016 году до 2,7 процента в 2018-м. "Это даже ниже, чем предлагалось в рекомендациях ЦСР (кудринского экспертного центра)", — отметил он.
Кудрин неоднократно критиковал чрезмерные, по его мнению, траты на оборону. В феврале прошлого года в интервью РИА Новости он заявил, что в 2011-м был против "взрывного" наращивания военных расходов. "Я был не против самой программы перевооружения, ее продления с десяти до 15 лет. Я считал, что это нужно растянуть и сделать более плавно, не отказываясь от проблем перевооружения", — пояснял он.