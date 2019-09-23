Скворцова надеется, что в России снизится число больных туберкулезом

ООН, 23 сен – РИА Новости. Министр здравоохранения Вероника Скворцова надеется, что Россия покинет список стран с высоким бременем туберкулеза в 2020 году.

По ее словам, за последние десять лет заболеваемость туберкулезом в России снизилась в два раза, а смертность от него - втрое. "За прошедший период 2019 года смертность дополнительно снизилась более чем на 13% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года", - сказала Скворцова на профильном мероприятии на полях 74-й Генассамблеи ООН.

Как указала министр, всего в 2018 году профилактические медосмотры прошли 107 миллионов человек, или 73% россиян.

"По данным ВОЗ в России выявляется более 98% больных туберкулезом от их оценочного числа", - сказала она.

По словам министра, за последние три года в России удалось снизить распространенность туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью на 8,5% и повысить эффективность лечения таких форм туберкулеза.