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РИА Новости

Скворцова надеется, что в России снизится число больных туберкулезом

00:53 23.09.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМинистр здравоохранения РФ Вероника Скворцова
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова
ООН, 23 сен – РИА Новости. Министр здравоохранения Вероника Скворцова надеется, что Россия покинет список стран с высоким бременем туберкулеза в 2020 году.
По ее словам, за последние десять лет заболеваемость туберкулезом в России снизилась в два раза, а смертность от него - втрое. "За прошедший период 2019 года смертность дополнительно снизилась более чем на 13% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года", - сказала Скворцова на профильном мероприятии на полях 74-й Генассамблеи ООН.
Как указала министр, всего в 2018 году профилактические медосмотры прошли 107 миллионов человек, или 73% россиян.
"По данным ВОЗ в России выявляется более 98% больных туберкулезом от их оценочного числа", - сказала она.
По словам министра, за последние три года в России удалось снизить распространенность туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью на 8,5% и повысить эффективность лечения таких форм туберкулеза.
"Анализируя позитивную динамику, мы надеемся что уже в следующем году 2020 году Россия покинет список стран с высоким бременем туберкулеза", - подчеркнула она.
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова во время интервью на стенде МИА Россия сегодня на V Восточном экономическом форуме во Владивостоке
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