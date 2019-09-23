Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-23T08:03Z
https://ria.ru/20190923/1558978751.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/149731/91/1497319119_0:285:2500:1691_1036x0_80_0_0_4d8ca9457ce88f5856daec5c5f38f37d.jpg
РИА Новости

Киев "поражает Русь на карте указательным перстом"

08:00 23.09.2019 (обновлено: 08:03 23.09.2019)
20942
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВ Киеве во время празднования Дня города
В Киеве во время празднования Дня города
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
В Киеве во время празднования Дня города. Архивное фото
Максим Соколов
Максим Соколов
Все материалы
Когда этим делом — "поражением Руси указательным перстом" — занимался видный государственный муж Великобритании виконт Пальмерстон, было в общем понятно. Британская империя находилась в зените своего величия, а виконт — титан и гений.
Но куда конь с копытом, туда и рак с клешней. Русь поражают на карте не только обитатели Олимпа, но и персонажи низовой мифологии. Как например, посол Украины в Белграде А. Я. Александрович.
Здание Белого дома в Вашингтоне
20 сентября, 22:01РИА Новости
В Белом доме заявили об оккупации Украиной части России
В своей концептуальной статье "Единственный способ справиться с Россией" чрезвычайный и полномочный посол указывает, что "дезинтеграция России должна стать стратегической политикой международного сообщества. Наши действия должны стать наступательными и иметь сознательную конечную цель — распад РФ".
В борьбе за эту цель, по мнению Александровича, должны объединиться все, включая США, Китай и ЕС. Ведь "РФ в ее нынешних границах и с ее нынешними ресурсами никогда не способна стать нормальным цивилизованным государством. Зато Россия, уменьшенная до размеров ее нынешней европейской территории, лишенная оружия массового уничтожения и постоянного членства в Совете Безопасности ООН, имеет все шансы стать ответственным региональным игроком, возможно, даже стать членом ЕС и НАТО, мирно сосуществовать со своими соседями".
Урок в школе
14 сентября, 13:44РИА Новости
На Украине предложили изменить учебники, в которых Россию называют другом
Средства же для достижения этой цели не обязательно даже должны быть военными — сгодятся и такие, как "персональные санкции против высших руководителей с замораживанием активов и запретом на въезд; жесткие ограничения для энергетического, банковско-финансового и военно-технического секторов, запрет на продажу высоких технологий, обвал цен на нефть".

"Наступает время, когда последняя империя зла должна пасть", — заключает украинский дипломат.

Все империи смертны — хоть империи зла, хоть империи добра, тут не возразишь. Хотя в установочной статье много сомнительных мест. США в их нынешних границах и с их нынешними ресурсами тоже никогда не способны стать нормальным цивилизованным государством? Контрреволюционные вещи говорит посол.
Член комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков
13 сентября, 16:26РИА Новости
В Совфеде предложили Украине войти в состав России
Объединение США, Китая и ЕС в борьбе за уничтожение России представляется сомнительным, ибо между этими субъектами много своих противоречий. Насчет того, чтобы лишить Россию стратегического оружия, можно только сказать: "Приди и возьми". И так далее.
Но, в принципе, каждый имеет право мечтать. Русские диванные стратеги тоже обсуждают в социальных сетях и в маргинальных интернет-СМИ перспективы сильного сокращения нынешней Украины. России отходит Новороссия, Польше — Галиция и (возможно) Волынь, Румынии — Буковина, Венгрии — Закарпатье. А Украина возвращается в границы XVII века. Диванным стратегам можно, ибо они говорят только сами за себя и ни за что не несут ответственности.
К тому же не исключено, что и более серьезные мужчины о чем-нибудь таком промеж себя говорят. Но, разумеется, строго конфиденциальным образом. При стратегическом планировании необходимо предусмотреть все варианты, но столь же необходимо не допускать утечек.
Член комитета Совета Федерации по международным делам Игорь Морозов
12 сентября, 15:51Радио Sputnik
Сенатор считает, что Россия и Украина могут восстановить отношения
Тогда как посол — совершенно особая статья. На публике — а его публичное служение длится 24 часа в сутки — он не имеет права высказывать собственное мнение, делиться своими фантазиями и пожеланиями. Все, что он говорит, он говорит от имени своего суверена. А его сувереном с 20 мая 2019 года является В. А. Зеленский.
Далее два варианта.
Либо Зеленский устами своего посла излагает мировому сообществу единственный способ справиться с Россией и открыто призывает все державы мира объединиться ради уничтожения России.
Президент Украины Владимир Зеленский
23 августа, 11:16Сказано в эфире
Политолог: у Зеленского есть шанс нормализовать отношения с РоссиейВ Крыму предложили украинскому лидеру Владимиру Зеленскому способ улучшить отношения с Россией. Как отметил в эфире радио Sputnik вице-президент Фонда развития современной дипломатии Дмитрий Перлин, начать можно было бы с простых шагов.
Либо Зеленский сам по себе, а его посол сам по себе — и брешет, что хочет. Что, конечно, есть новое слово в дипломатии. До сих пор считалось, что в верительных грамотах посла однозначно содержится просьба "верить всему тому, что он будет говорить и делать" от имени своего суверена. Если все это устарело, неясно, кем вообще является лицо, именующее себя послом, и что он тут делает.
Такой оригинальный способ ведения закордонных справ можно называть движением по европейскому шляху, но чаще употребляется термин "хуторянская дипломатия". Суть которой в том, что в принципе непонятно, кому верить, ибо ничье слово ничего не значит.
Возможна, конечно, и такая школа дипломатии, но обыкновенно она считается квалифицирующим признаком несостоявшегося государства.
Глава политического совета партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук
Вчера, 15:37РИА Новости
Решать противоречия в ПАСЕ лучше с участием России, считает Медведчук
37717255615
Обсудить 5
РоссияУкраинаАвторыМнение - АвторыВ мире
Популярные комментарии
Автору респект за такую статью! Не в бровь, а в глаз!
23 сентября, 10:00
salivina
3300000
Что они там за траву выращивают на Украине? Завезли бы поробовать. А то их так колбасит, что даже завидно. В другой реальности, в их реальности, уверен Украина стала империей, захватила полмира, засыпала мировой океан, чтобы построить сухопутную дорогу к Америке и покорила пару галактик. И это еще не все. искренне завидую)
23 сентября, 12:02
InGood FitRu
1860000
Рекомендуем
Участники акции акции по защите климата в Париже. 21 сентября 2019
Молодежь Запада требует перестать кормить Россию
РИА
Новости
Учебное десантирование БМД-2
Опубликованы фотографии разбившихся при десантировании боевых машин ВДВ
Рабочий поливает газон в Тбилиси, Грузия
"Мы не банановая республика". Теперь грузины обиделись на США
Указатель с символикой компании Nord Stream 2 AG, ведущей строительство газопровода Северный поток-2 в Германии
Загнали в угол: Дания оказалась заложником российского газа
Лента
новостей
Актриса Анастасия Заворотнюк
Пациентка клиники заявила о прекращении лечения Заворотнюк
Кремлевская набережная в Москве
Синоптики рассказали, когда в Москву вернется ясная погода
Владелец сети отелей Hilton Бэррон Хилтон
Миллиардер Баррон Хилтон умер, почти не оставив наследства семье
Золотая осень
В Гидрометцентре рассказали, когда придет бабье лето
Сотрудник правоохранительных органов на месте убийства 18-летней девушки в Саратове
Подруга зверски убитой девушки из Саратова рассказала подробности трагедии
Сотрудники полиции на улице Москвы
В Анапе наказали 11 полицейских по делу об изнасиловании волейболистки
Ракеты и беспилотники, которые использовались при нападении на нефтяные объекты Saudi Aramco
Зариф объяснил, как хуситы смогли нанести удары по НПЗ в Саудовской Аравии
Роберт О'Брайен
"Крым — это Австрия" и другие откровения нового советника Трампа
Падение боевой машины в Оренбургской области
Появилось видео крушения боевых машин ВДВ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:26Премьер Пакистана назвал "самую большую ошибку" страны
20:14Макрон призвал страны увеличить взносы в Зеленый фонд ООН
20:12Посол в Турции обсудил с властями Антальи безопасность российских туристов
20:10Суд вернул в Минкульт дело о нецензурной брани на концерте "Ленинграда"
20:10"Совет Европы – не кафе". В ПАСЕ ответили на отказ Киева приехать на сессию
20:09В московском аэропорту Шереметьево тягач столкнулся с самолетом
20:04Правящая коалиция Латвии поддержала перевод детсадов на латышский язык
20:01В Ленинградской области арестовали четырех мужчин по делу об убийстве
19:57Кировские власти опровергли данные о готовившем обеды в детсаду сантехнике
19:56Источник сообщил о прибытии освобожденного российского моряка в Петербург
19:56Суд разрешил заочное расследование дела против экс-депутата Рады Бакулина
19:55В Екатеринбурге полиция взяла под контроль ситуацию с пропажей журналиста
19:52Минэкономразвития выступило за защиту минимального дохода должника
19:52Зеленский поручил правительству взять на контроль расследование двух ДТП
19:43СК назвал российские регионы, где чаще всего пропадают дети
19:42Посол Ирана сообщил, что британский танкер Stena Impero может покинуть Иран
19:33Около 800 детей из России могут находиться у террористов на Ближнем Востоке
19:32СМИ сообщили о двадцати погибших в ходе протестов в Индонезии
19:32В Госдуме предложили учесть опыт Лондона после ситуации с Thomas Cook
19:25Минобрнауки потратит 25 миллионов рублей на изучение системы оценки вузов
Лента новостейМолния