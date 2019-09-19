Посол Украины в Сербии призвал "развалить Россию"

По его мнению, все попытки цивилизованно договориться с Москвой обречены на неудачу, поскольку "противоречат установкам кремлевского режима".

Украинский дипломат также отметил, что способы развала не требуют военных действий. По его словам, достаточно лишь изолировать Россию с помощью "реальных экономических санкций".

Кроме того, Турчинов предрек Москве гораздо большие "проблемы", чем были у СССР перед его распадом. Как утверждает бывший глава СНБО, именно в это время Украина "освободит не только Крым".