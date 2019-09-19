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РИА Новости

Посол Украины в Сербии призвал "развалить Россию"

15:13 19.09.2019 (обновлено: 15:53 19.09.2019)
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© пресс-служба посольства Украины в Сербии Посол Украины в Сербии Александр Александрович
Посол Украины в Сербии Александр Александрович
© пресс-служба посольства Украины в Сербии
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Посол Украины в Сербии Александр Александрович призвал сделать распад России целью для международного сообщества. Об этом дипломат написал в статье "Единственный способ справиться с Россией", опубликованной на портале Цензор.нет.
По его мнению, все попытки цивилизованно договориться с Москвой обречены на неудачу, поскольку "противоречат установкам кремлевского режима".
Украинский дипломат также отметил, что способы развала не требуют военных действий. По его словам, достаточно лишь изолировать Россию с помощью "реальных экономических санкций".
Ранее бывший секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что Украина не может объявить России войну, так как у Киева нет ядерного оружия. По его словам, именно поэтому стране необходимо усиливать военный потенциал.
Кроме того, Турчинов предрек Москве гораздо большие "проблемы", чем были у СССР перед его распадом. Как утверждает бывший глава СНБО, именно в это время Украина "освободит не только Крым".
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Александр АлександровичСербияРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Есть послы-дипломаты и послы Украины.
19 сентября, 16:00
Svinka Ontherun
15120000
И почему, как украинский политик, так обязательно (как бы помягче) с неоднозначным мышлением.?
19 сентября, 15:15
elya.velichutina
1460000
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