Загнали в угол: Дания оказалась заложником российского газа

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости, Наталья Дембинская. "Северный поток — 2" практически полностью готов, дело за Данией, до сих пор не выдавшей разрешение на прокладку трубопровода в своей экономической зоне. В российском Минэнерго заверяют: вопрос вот-вот решится. Этому способствует и то, что королевство оказалось в весьма затруднительном положении. Добыча на крупнейшем в стране месторождении Тайра приостановлена, и главному противнику СП-2 придется закупать в Германии газ, поставляемый из России.

Попала в зависимость

Запасы месторождения Тайра оцениваются в 35 миллиардов кубометров, оттуда извлекали почти семь миллионов кубов в сутки — это 90% газодобычи в королевстве. В минувшую пятницу, 20 сентября, Danmarks Radiо со ссылкой на Министерство энергетики страны сообщило, что месторождение временно закрывается.

С 1 ноября вся добыча прекращается, буровые платформы демонтируются — из-за просевшего морского дна. Как уточнил представитель оператора Total Мортен Хесселагер Педерсен, в такой ситуации расстояние между поверхностью воды и платформами становится недостаточным — всего 15 метров, это опасно. Построят новые платформы, но нескоро. На обновление инфраструктуры потребуется порядка 21 миллиона крон (3,1 миллиона долларов) и около трех лет. Предположительно, добыча возобновится в июле 2022-го.

На этот период Дания намерена закупать газ у Германии. Как отмечает Danmarks Radiо, это означает газовую зависимость от России, поскольку немцы получают топливо именно от русских.

"Газ в Северную Германию поступает в основном из "Северного потока". Датская система интегрирована с немецкой. Да, формально это будет немецкий газ, но фактически — российский", — подтверждает Алексей Гривач, заместитель генерального директор Фонда национальной энергетической безопасности.

Тянет резину

Между тем Дания — главное препятствие на пути завершения строительства "Северного потока — 2", который пройдет из России в Германию по дну Балтийского моря. Газопровод планировали запустить до конца этого года, что позволило бы Москве не возобновлять транзитный контракт с Киевом, истекающий 31 декабря.



"Северный поток — 2" — это две нитки трубопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год. Протяженность — около 1200 километров. По территории России, Финляндии, Швеции и Германии уже уложили более 1700 километров труб.

Отказ Дании согласовать России заявку на участок в территориальных водах (одной из причин в Копенгагене называют "соображения безопасности") угрожает сорвать сроки завершения строительства.

Впрочем, как отметил глава "Газпрома" Алексей Миллер, шансы успеть пока есть. Газопровод готов на 81%. "На сегодняшний день еще Рубикон не пройден по одной простой причине, что датский участок достаточно короткий и сроки строительства там составляют всего-навсего около пяти недель", — уточнил он.

Глава российского Минэнерго Александр Новак после трехсторонних газовых консультаций в Брюсселе заявил, что Москва ждет от Копенгагена положительного решения уже в ближайшее время, поскольку для отказа "нет никаких оснований".

Придать ускорение

Аналитики уверены: датчанам придется ускориться в любом случае — иначе их закидают судебными исками компании-операторы.

"После того как основное строительство завершится, при отсутствии разрешения возникнут реальные убытки в результате затягивания со стороны датских властей. Компании-операторы потребуют возмещение ущерба, и у датских регуляторов будет еще больше стимулов, чтобы завершить эту эпопею ко всеобщему облегчению", — говорит Гривач.

По подсчетам экспертов, если Копенгаген все-таки не изменит позицию, строительство "Северного потока — 2" затянется на восемь месяцев, а затраты вырастут на 660 миллионов евро. Все эти деньги Дания в конце концов будет вынуждена возместить операторам СП-2. Что, конечно же, не понравится датским налогоплательщикам.

А теперь у Копенгагена есть еще одна веская причина проявить сговорчивость — опасность остаться без газа. Ведь Германия всегда может сказать, что не обладает достаточными запасами голубого топлива для перепродажи из-за задержки ввода в эксплуатацию СП-2. Это в Копенгагене прекрасно понимают.