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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Как "разводы по СМС" стали угрозой для российских женщин

08:00 23.09.2019 (обновлено: 11:19 23.09.2019)
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© РИА Новости / Владимир ВяткинНевеста в ожидании жениха в своем родовом доме в селение Табасаран
Невеста в ожидании жениха в своем родовом доме в селение Табасаран
© РИА Новости / Владимир Вяткин
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости, Антон Скрипунов. В мусульманской среде развернулась кампания по борьбе с "мгновенными разводами". "Талак" — эта словесная формула автоматически делает брак недействительным с точки зрения шариата. И это стало проблемой не только для исламских стран, но и для России. Корреспондент РИА Новости собрал истории тех, кому короткие эсэмэски испортили жизнь, а также выяснил, как поступают мусульманки, чтобы не оказаться внезапно брошенными.

"Прислал СМС — и исчез"

Развитие технологий влияет и на религиозную жизнь человека. Если раньше бракоразводный процесс подразумевал не просто произнесение разводной формулы "талак", но и определенный церемониал в присутствии двух свидетелей, то теперь все куда проще.
Однажды уроженка Уфы Аиша Нур, переехавшая в Англию к мужу, получила от него СМС с трижды повторенным словом "талак". Супруг был в командировке и ничего не объяснил. Аиша обратилась за разъяснением к имаму, и тот вынес вердикт: муж полностью осознавал, что дает ей развод, поэтому с точки зрения шариата все легитимно. А британские законы признают решения мусульманских судов.
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкДемонстрация фрагмента узбекской свадьбы во время празднования Навруза
Демонстрация фрагмента узбекской свадьбы во время празднования Навруза
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Демонстрация фрагмента узбекской свадьбы во время празднования Навруза
В России, где проживают свыше 20 миллионов мусульман, таких случаев тоже хватает, хотя религиозные браки официально не признаются. Жительница города Кстово в Нижегородской области Зульфия Сабирова (имя изменено по ее просьбе) сначала совершила никах — мусульманский обряд бракосочетания, а потом пошла в загс. Но несколько месяцев спустя ее муж неожиданно ушел из дома и больше не вернулся.
"Когда он уходил, один раз произнес: "Талак". А потом позвонил и по телефону еще дважды повторил это слово. А я уже была беременна", — рассказывает женщина.
Официально они до сих пор состоят в браке, но Зульфия изменить ничего не может. Остается лишь надеяться на богобоязненность мужа. И на имама: ведь для некоторых верующих его рекомендация — закон.

"У женщин есть механизм защиты"

"Мгновенные разводы" запрещены более чем в 20 мусульманских странах, недавно соответствующий закон приняли в Индии, где 14% населения — последователи ислама. По этому закону за "талак" по СМС могут оштрафовать на крупную сумму или даже отправить на три года в тюрьму.
© AFP 2019 / Simon MainaДевушка с телефоном в Найроби
Девушка с телефоном в Найроби
© AFP 2019 / Simon Maina
Девушка с телефоном в Найроби
Эту проблему бурно обсуждают в странах Средней Азии. Так, духовные лидеры Таджикистана, где в прошлом году было зафиксировано 11 тысяч разводов, в том числе с помощью СМС-сообщений, призывают отказаться от такой практики.
В связи с непростой экономической ситуацией многие граждане среднеазиатских республик отправляются в Россию на заработки. И порой вступают там в брак.
Жительница Петербурга Людмила Кузнецова ради мужа приняла ислам. Он уверял ее, что на родине, в Душанбе, у него семьи нет. Людмила поверила и совершила никах.
"После оказалось, что у него есть жена и дети, а его мать против нашего брака. Мы с ним уже восемь месяцев не живем, и теперь я пытаюсь выяснить, является ли наш никах действительным", — говорит она.
Согласно исламской традиции, развод может дать только мужчина. Однако муж Людмилы, по ее словам, этого делать не хочет.
Обман супруга зачастую вынуждает женщин самих добиваться развода. Главный казый (мусульманский судья) города Казани Булат Мубараков уверяет, что в Татарстане мужчины редко инициируют развод сами.
"Бывает, приходят ко мне и просят — как казыя — дать развод. Причины разные. Некоторые не хотят быть вторыми женами — выходят замуж, а потом жалуются, что находятся в положении любовниц. Бывает, мужчина умалчивает о своем прошлом, и тогда женщины даже рады получить СМС с талаком, но мужчины назло им не дают развод", — объясняет он.
Однако, как уверяет казый, защитные механизмы все же есть. Если брак зарегистрирован и расторгнут в загсе, развестись по шариату в разы проще.
"Если светский суд выносит решение о расторжении брака, то, как только мужчина ставит подпись под соответствующим документом, развод становится легитимным и с точки зрения исламского права", — подчеркивает Мубараков.
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Развод — дело тонкое

В исламском праве четко прописаны различные аспекты семейной жизни, в том числе и порядок развода. Однако каждый конкретный случай все равно рассматривает имам или муфтий.
"Вопросы, связанные с разводом, требуют детального изучения. Когда человек отправляет СМС и понимает, что делает, этот развод имеет силу. Но если человек так поступает в состоянии аффекта, некоторые считают, что развод недействителен", — говорит муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов.
Бывает, разводятся после одной-единственной ссоры, например, из ревности. "Сначала ругань, крики. А затем муж берет телефон и пишет разводную эсэмэску, чтобы причинить жене боль", — уточняет муфтий.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкМуфтий Ильдар-хазрат Аляутдинов
Муфтий Ильдар-хазрат Аляутдинов
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Муфтий Ильдар-хазрат Аляутдинов
Уроженец Киргизии Ильяс (имя изменено по его просьбе) однажды в состоянии алкогольного опьянения приревновал жену к коллеге по работе и отправил "талак". Жена собрала вещи и уехала к маме.
"Наутро я сильно пожалел: какой шайтан меня попутал, что я написал ей?!" — признается Ильяс.
В отчаянии он пошел к муфтию. А тот вынес вердикт: так как ты был пьяным, развод недействителен. И посоветовал поскорее примириться с женой, что и произошло.
"Есть множество разных мнений о том, как правильно давать развод. Но если выделить суть, то нужно делать это в "чистые дни" женщины, по окончании менструального цикла и до супружеской близости. Еще важен коранический принцип наличия двух свидетелей, хотя это не обязательное условие. Кроме того, мужчина, понимая, что делает, должен произносить формулу расторжения брака в прошедшем времени: "Я дал тебе развод". В этом вопросе вообще очень много тонкостей", — подчеркивает муфтий Аляутдинов.

Панацея от разводов

Официальной статистики по "мгновенным разводам" в мусульманской общине России нет. Но если говорить о Москве, то, по словам Аляутдинова, таких где-то треть, а может, даже половина.
"Мы работаем над созданием системы учета как браков, так и разводов, заключенных по исламской традиции", — добавляет он.
Кстати, по его наблюдениям, "мгновенными разводами" чаще пользуются не слишком религиозные мусульмане.
"В исламе есть много норм, которые нужно соблюдать в семейной жизни, — это особый мир исламского семейного права. И порой проблемы в семье могут возникать как раз из-за того, что у мужа и жены разный уровень религиозности", — отмечает муфтий.
А главную панацею от "мгновенных разводов" он видит не столько в правильно оформленном браке, сколько в гармоничных отношениях в семье.
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Вместо загса - вторая жена. Как "оформляют" внебрачных детей
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Религия и мировоззрениеЗАГСАналитика - Религия и мировоззрениеИльдар АляутдиновМоскваРоссияСанкт-Петербург
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