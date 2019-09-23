Контртеррористическая операция в Чечне в 1999-2009 годах

Контртеррористическая операция (КТО) на Северном Кавказе, начавшаяся в сентябре 1999 года, являлась новой фазой вооруженного конфликта между федеральными войсками и вооруженными формированиями Чеченской Республики (ЧР), созданными в нарушение законодательства Российской Федерации. Конфликт был вызван сепаратистскими устремлениями политической элиты и части населения Чечни на выход республики из состава РФ и ответными действиями российских федеральных властей, направленными на сохранение территориальной целостности страны.
В 1991-1994 годах на территории Чеченской Республики, являющейся субъектом Российской Федерации, сложилась экстраординарная ситуация: отрицалось действие конституции России и федеральных законов, была разрушена система законных органов власти, созданы регулярные незаконные вооруженные формирования, оснащенные новейшей военной техникой, имели место массовые нарушения прав и свобод граждан.
Противостояние с федеральными властями (в том числе вооруженное), осложненное наличием на территории ЧР вооружения, оставленного при выводе отдельных формирований Вооруженных сил России, привело к проведению федеральными войсками операций по восстановлению конституционного порядка в Чечне в 1994-1996 годах. В августе 1996 года в Хасавюрте были подписаны соглашения о прекращении боевых действий, а в мае 1997 года – договор о мире и принципах взаимоотношений между Российской Федерацией и Чеченской Республикой Ичкерия. Российские войска покинули пределы Чечни. Решение о статусе ЧР откладывалось до 2001 года.
Руководство Чечни вопреки условиям договора повело линию на немедленный выход республики из состава РФ. В ней усилился террор по отношению к сотрудникам МВД и представителям местных органов власти. На средства международных террористических организаций создавались лагеря для обучения боевиков, а также формировались отряды из наемников, в основном арабского происхождения, усилилось влияние исламских экстремистов.
Активизировались попытки сплотить вокруг Чечни на антироссийской основе население других северо-кавказских республик. Административная граница между Чечней и прилегающими к ней другими субъектами РФ превратилась в зону постоянных террористических актов и диверсий.
7 августа 1999 года в Дагестан с территории Чечни произошло вторжение боевиков под общим командованием Шамиля Басаева и арабского наемника Хаттаба. Подразделения так называемой "Исламской миротворческой бригады" Басаева и Хаттаба (по разным данным, численностью от 400 до 1,5 тысячи боевиков), беспрепятственно вошли в Ботлихский район Дагестана и захватили ряд населенных пунктов. Федеральных войск в них не было, а местная милиция оказать сопротивление превосходящим силам боевиков не смогла.
Руководство РФ предприняло ответные меры. В район вторжения были направлены подразделения 136-й отдельной мотострелковой бригады министерства обороны РФ и 102-й отдельной бригады внутренних войск МВД РФ, а также милицейские формирования местного и центрального подчинения. В ходе боев, продолжавшихся до 24 августа, отряды боевиков были выбиты с позиций и отошли в Чечню. С 25 августа самолеты Военно-воздушных сил РФ стали наносить удары по базам и лагерям боевиков на территории Чечни.
5 сентября около 1,5 тысячи боевиков под командованием Басаева и Хаттаба вновь вторглись в Дагестан и заняли селения и господствующие высоты в Новолакском районе. Они планировали захватить города Хасавюрт и Буйнакск с последующим выходом к Махачкале. Крупные силы незаконных вооруженных формирований (НВФ) сосредоточились на кизлярском направлении.
Общая численность боевиков на дагестано-чеченской границе достигла 10 тысяч человек.
Для их уничтожения в зону боевых действий были переброшены дополнительные силы внутренних войск МВД РФ, бронетехника, артиллерия и авиация. После ожесточенных боев к 17 сентября федеральные силы взяли под свой контроль на ботлихском направлении, так называемую "Кадарскую зону" и Новолакский район и вышли к административной границе Чечни.
В эти же дни – 4-16 сентября – в нескольких городах России (Москве, Волгодонске (Ростовская область) и дагестанском Буйнакске) была осуществлена серия террористических актов – взрывы жилых домов, в результате которых пострадало гражданское население.
В середине сентября российским руководством было принято решение о проведении военной операции по уничтожению боевиков на территории Чечни. 18 сентября границы Чечни были блокированы российскими войсками.
23 сентября президент РФ издал указ "О мерах по повышению эффективности контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации", предусматривающий создание Объединенной группировки войск (сил) на Северном Кавказе для проведения КТО.
Командование Объединенной группировкой было возложено на командующего войсками Северо-Кавказского военного округа генерал-полковника Виктора Казанцева.
23 сентября российская авиация начала бомбардировки Грозного, столицы Чечни, и его окрестностей.
30 сентября началась наземная операция – бронетанковые подразделения российской армии со стороны Ставропольского края и Дагестана вошли на территорию Наурского и Шелковского районов республики.
К середине октября федеральные войска, выйдя на линию реки Терек, освободили от бандформирований одну треть территории Чечни. В ноябре на сторону федеральных сил перешли муфтий Чечни Ахмат Кадыров и ряд полевых командиров, что позволило федеральным войскам без боя занять Гудермес. В декабре 1999 года была освобождена вся равнинная часть территории Чеченской Республики. Боевики сосредоточились в горах и осели в Грозном. 7 февраля 2000 года Грозный был взят под контроль федеральных сил.
Весной 2000 года ожесточенные бои развернулись в горных районах Чечни, где было блокировано свыше трех тысяч боевиков. В результате основные силы бандформирований были уничтожены, их остатки перешли к методам диверсионно-минной войны.
18 апреля 2000 года Генеральным штабом Вооруженных сил РФ было объявлено о завершении военной операции Вооруженных сил в Чечне. В январе 2001 года начался постепенный вывод из ЧР войск министерства обороны РФ. Задача поддержания конституционного порядка была возложена на органы МВД и Федеральной службы безопасности РФ. На постоянной основе в ЧР размещались соединения Вооруженных сил РФ и бригада Внутренних войск МВД.
Первоочередной задачей становилось проведение спецопераций по уничтожению оставшихся мелких НВФ и их лидеров.
С момента образования Объединенной группировки войск ее силами было проведено свыше 40 тысяч результативных мероприятий, пресечена деятельность свыше 10 тысяч вооруженных террористов, уничтожено более пяти тысяч баз и бандитских схронов, изъято из преступного оборота более 30 тысяч единиц различных видов оружия, обезврежено свыше 80 тысяч фугасов и самодельных взрывных устройств.
В результате референдума, проведенного в Чечне в марте 2003 года, была принята конституция ЧР, которая определила статус ЧР как неотъемлемой части РФ, что положило начало мирному этапу в жизни чеченского народа.
После завершения активной фазы контртеррористической операции на Северном Кавказе отдельные вылазки сепаратистов продолжались эпизодически в разных точках Чечни и за ее пределами. В их числе захват заложников в Театральном центре на Дубровке в Москве и теракт в Доме правительства в Грозном, осуществленные в 2002 году. В 2004 году произошла череда террористических атак: в феврале в Москве террористами был взорван заполненный людьми вагон метро на станции "Автозаводская", 9 мая во время праздничных мероприятий в Грозном, посвященных Дню Победы, в ходе теракта был убит президент Чечни Ахмат Кадыров, в августе террористки-смертницы взорвали в воздухе два самолета – Ту-154 и Ту-134, 1 сентября совершен захват заложников в школе № 1 города Беслана в Северной Осетии.
В 2005 году, после уничтожения Масхадова, Хаттаба, Бараева, Абу аль-Валида и многих других полевых командиров, интенсивность диверсионно-террористической деятельности боевиков значительно снизилась. Единственная масштабная операция боевиков (рейд на Кабардино-Балкарию 13 октября 2005 года) завершилась провалом.
С полуночи 16 апреля 2009 года Национальный антитеррористический комитет (НАК) России по поручению президента Дмитрия Медведева отменил режим КТО на территории Чеченской Республики.
За два года активных военных действий в рамках КТО (с октября 1999 года по октябрь 2001 года) потери федеральных сил оцениваются в 3 438 человек погибшими и 11 661 ранеными, потери боевиков – около 11 тысяч человек.
Безвозвратные потери среди гражданского населения, по оценкам, составили 5,5 тысячи человек, из них убито около 4 тысяч человек. Количество людей, пропавших без вести, не поддается точной оценке.
16 апреля – день отмены режима контртеррористической операции на территории Чечни указом главы республики Рамзаном Кадыровым объявлен Днем мира в Чеченской Республике и ежегодным нерабочим (праздничным) днем на территории Чеченской Республики.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
(Дополнительный источник: Военная энциклопедия. Воениздат, Москва. В 8 томах. 2004 г.)