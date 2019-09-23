Контртеррористическая операция в Чечне в 1999-2009 годах

Подразделения ВДВ РФ на территории Дагестана в связи с вторжением в Ботлихский район вооруженных бандформирований с территории Чечни. 23 августа 1999 года

Контртеррористическая операция (КТО) на Северном Кавказе, начавшаяся в сентябре 1999 года , являлась новой фазой вооруженного конфликта между федеральными войсками и вооруженными формированиями Чеченской Республики (ЧР), созданными в нарушение законодательства Российской Федерации. Конфликт был вызван сепаратистскими устремлениями политической элиты и части населения Чечни на выход республики из состава РФ и ответными действиями российских федеральных властей, направленными на сохранение территориальной целостности страны.

В 1991-1994 годах на территории Чеченской Республики, являющейся субъектом Российской Федерации, сложилась экстраординарная ситуация: отрицалось действие конституции России и федеральных законов , была разрушена система законных органов власти, созданы регулярные незаконные вооруженные формирования, оснащенные новейшей военной техникой, имели место массовые нарушения прав и свобод граждан.

Противостояние с федеральными властями (в том числе вооруженное), осложненное наличием на территории ЧР вооружения, оставленного при выводе отдельных формирований Вооруженных сил России, привело к проведению федеральными войсками операций по восстановлению конституционного порядка в Чечне в 1994-1996 годах. В августе 1996 года в Хасавюрте были подписаны соглашения о прекращении боевых действий, а в мае 1997 года – договор о мире и принципах взаимоотношений между Российской Федерацией и Чеченской Республикой Ичкерия. Российские войска покинули пределы Чечни. Решение о статусе ЧР откладывалось до 2001 года.

Руководство Чечни вопреки условиям договора повело линию на немедленный выход республики из состава РФ . В ней усилился террор по отношению к сотрудникам МВД и представителям местных органов власти. На средства международных террористических организаций создавались лагеря для обучения боевиков, а также формировались отряды из наемников, в основном арабского происхождения, усилилось влияние исламских экстремистов.

Активизировались попытки сплотить вокруг Чечни на антироссийской основе население других северо-кавказских республик. Административная граница между Чечней и прилегающими к ней другими субъектами РФ превратилась в зону постоянных террористических актов и диверсий.

7 августа 1999 года в Дагестан с территории Чечни произошло вторжение боевиков под общим командованием Шамиля Басаева и арабского наемника Хаттаба. Подразделения так называемой "Исламской миротворческой бригады" Басаева и Хаттаба (по разным данным, численностью от 400 до 1,5 тысячи боевиков), беспрепятственно вошли в Ботлихский район Дагестана и захватили ряд населенных пунктов. Федеральных войск в них не было, а местная милиция оказать сопротивление превосходящим силам боевиков не смогла.

Руководство РФ предприняло ответные меры. В район вторжения были направлены подразделения 136-й отдельной мотострелковой бригады министерства обороны РФ и 102-й отдельной бригады внутренних войск МВД РФ, а также милицейские формирования местного и центрального подчинения. В ходе боев, продолжавшихся до 24 августа, отряды боевиков были выбиты с позиций и отошли в Чечню. С 25 августа самолеты Военно-воздушных сил РФ стали наносить удары по базам и лагерям боевиков на территории Чечни.

5 сентября около 1,5 тысячи боевиков под командованием Басаева и Хаттаба вновь вторглись в Дагестан и заняли селения и господствующие высоты в Новолакском районе. Они планировали захватить города Хасавюрт и Буйнакск с последующим выходом к Махачкале. Крупные силы незаконных вооруженных формирований (НВФ) сосредоточились на кизлярском направлении.

Общая численность боевиков на дагестано-чеченской границе достигла 10 тысяч человек.

Для их уничтожения в зону боевых действий были переброшены дополнительные силы внутренних войск МВД РФ, бронетехника, артиллерия и авиация. После ожесточенных боев к 17 сентября федеральные силы взяли под свой контроль на ботлихском направлении, так называемую "Кадарскую зону" и Новолакский район и вышли к административной границе Чечни.

В эти же дни – 4-16 сентября – в нескольких городах России (Москве, Волгодонске (Ростовская область) и дагестанском Буйнакске) была осуществлена серия террористических актов – взрывы жилых домов, в результате которых пострадало гражданское население.

В середине сентября российским руководством было принято решение о проведении военной операции по уничтожению боевиков на территории Чечни. 18 сентября границы Чечни были блокированы российскими войсками.

Командование Объединенной группировкой было возложено на командующего войсками Северо-Кавказского военного округа генерал-полковника Виктора Казанцева.

23 сентября российская авиация начала бомбардировки Грозного, столицы Чечни, и его окрестностей.

30 сентября началась наземная операция – бронетанковые подразделения российской армии со стороны Ставропольского края и Дагестана вошли на территорию Наурского и Шелковского районов республики.

К середине октября федеральные войска, выйдя на линию реки Терек, освободили от бандформирований одну треть территории Чечни. В ноябре на сторону федеральных сил перешли муфтий Чечни Ахмат Кадыров и ряд полевых командиров, что позволило федеральным войскам без боя занять Гудермес. В декабре 1999 года была освобождена вся равнинная часть территории Чеченской Республики. Боевики сосредоточились в горах и осели в Грозном. 7 февраля 2000 года Грозный был взят под контроль федеральных сил.

Весной 2000 года ожесточенные бои развернулись в горных районах Чечни, где было блокировано свыше трех тысяч боевиков. В результате основные силы бандформирований были уничтожены, их остатки перешли к методам диверсионно-минной войны.

18 апреля 2000 года Генеральным штабом Вооруженных сил РФ было объявлено о завершении военной операции Вооруженных сил в Чечне. В январе 2001 года начался постепенный вывод из ЧР войск министерства обороны РФ. Задача поддержания конституционного порядка была возложена на органы МВД и Федеральной службы безопасности РФ. На постоянной основе в ЧР размещались соединения Вооруженных сил РФ и бригада Внутренних войск МВД.

Первоочередной задачей становилось проведение спецопераций по уничтожению оставшихся мелких НВФ и их лидеров.

С момента образования Объединенной группировки войск ее силами было проведено свыше 40 тысяч результативных мероприятий, пресечена деятельность свыше 10 тысяч вооруженных террористов, уничтожено более пяти тысяч баз и бандитских схронов, изъято из преступного оборота более 30 тысяч единиц различных видов оружия , обезврежено свыше 80 тысяч фугасов и самодельных взрывных устройств.

В результате референдума, проведенного в Чечне в марте 2003 года, была принята конституция ЧР, которая определила статус ЧР как неотъемлемой части РФ, что положило начало мирному этапу в жизни чеченского народа.

После завершения активной фазы контртеррористической операции на Северном Кавказе отдельные вылазки сепаратистов продолжались эпизодически в разных точках Чечни и за ее пределами. В их числе захват заложников в Театральном центре на Дубровке в Москве и теракт в Доме правительства в Грозном, осуществленные в 2002 году. В 2004 году произошла череда террористических атак: в феврале в Москве террористами был взорван заполненный людьми вагон метро на станции "Автозаводская", 9 мая во время праздничных мероприятий в Грозном, посвященных Дню Победы, в ходе теракта был убит президент Чечни Ахмат Кадыров, в августе террористки-смертницы взорвали в воздухе два самолета – Ту-154 и Ту-134, 1 сентября совершен захват заложников в школе № 1 города Беслана в Северной Осетии.

В 2005 году, после уничтожения Масхадова, Хаттаба, Бараева, Абу аль-Валида и многих других полевых командиров, интенсивность диверсионно-террористической деятельности боевиков значительно снизилась. Единственная масштабная операция боевиков (рейд на Кабардино-Балкарию 13 октября 2005 года) завершилась провалом.

С полуночи 16 апреля 2009 года Национальный антитеррористический комитет (НАК) России по поручению президента Дмитрия Медведева отменил режим КТО на территории Чеченской Республики.

За два года активных военных действий в рамках КТО (с октября 1999 года по октябрь 2001 года) потери федеральных сил оцениваются в 3 438 человек погибшими и 11 661 ранеными , потери боевиков – около 11 тысяч человек.

Безвозвратные потери среди гражданского населения, по оценкам, составили 5,5 тысячи человек, из них убито около 4 тысяч человек . Количество людей, пропавших без вести, не поддается точной оценке.

16 апреля – день отмены режима контртеррористической операции на территории Чечни указом главы республики Рамзаном Кадыровым объявлен Днем мира в Чеченской Республике и ежегодным нерабочим (праздничным) днем на территории Чеченской Республики.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников