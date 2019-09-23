Российские туристы рассказали, как справляются с унынием после отпуска

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Более половины россиян, вернувшись из отпуска, испытывают грусть и специально оставляют несколько выходных дней на адаптацию перед выходом на работу, сообщает momondo.ru.

Специалисты сервиса опросили 23 400 пользователей в возрасте от 18 до 65 лет из 22 стран, в том числе и России, и выяснили, что более половины россиян, вернувшись с каникул, испытывают грусть. Еще 18% признались, что хандра начинается у них по дороге домой, а 19% назвали самым грустным первый день после возвращения из поездки. При этом женщины испытывают это чувство чаще мужчин: 57% против 43% мужчин.

Подавленными после отдыха чувствует себя половина туристов в мире, выяснили исследователи. Чаще других сокрушаются о закончившемся отпуске путешественники из Бразилии и Польши, которых хандра настигает более чем в 60% случаев. Чуть реже в плохом расположении духа из отпуска возвращаются жители Великобритании и Чили (59%), Испании (57%) и Франции (56%).

Совсем не грустят о завершении поездки и радуются возвращению домой жители Австрии, Германии, Нидерландов, Финляндии и Мексики, говорят эксперты.

Причины плохого настроения в основном кроются в неизбежном возвращении к повседневным обязанностям. Так, к числу причин, вызывающих особое раздражение, респонденты относили необходимость перестирывать вещи (25%), идти в магазин (20%) и готовить из минимального набора продуктов, оставшихся дома с "доотпускных" времен.

Однако есть и позитивные моменты, связанные с возвращением к привычной жизни. Больше трети россиян (35%) с нетерпением ждут момента, когда снова смогут спать в своей кровати. 19% довольны тем, что с окончанием отпуска они станут тратить меньше денег. Примерно 9% путешественников скучают по домашней еде, приготовленной самостоятельно, а 7% респондентов планируют сократить потребление алкогольных напитков.