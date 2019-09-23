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РИА Новости
Туризм

Российские туристы рассказали, как справляются с унынием после отпуска

11:13 23.09.2019
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© Depositphotos / WavebreakmediaМужчина в депрессии
Мужчина в депрессии
© Depositphotos / Wavebreakmedia
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Более половины россиян, вернувшись из отпуска, испытывают грусть и специально оставляют несколько выходных дней на адаптацию перед выходом на работу, сообщает momondo.ru.
Специалисты сервиса опросили 23 400 пользователей в возрасте от 18 до 65 лет из 22 стран, в том числе и России, и выяснили, что более половины россиян, вернувшись с каникул, испытывают грусть. Еще 18% признались, что хандра начинается у них по дороге домой, а 19% назвали самым грустным первый день после возвращения из поездки. При этом женщины испытывают это чувство чаще мужчин: 57% против 43% мужчин.
Подавленными после отдыха чувствует себя половина туристов в мире, выяснили исследователи. Чаще других сокрушаются о закончившемся отпуске путешественники из Бразилии и Польши, которых хандра настигает более чем в 60% случаев. Чуть реже в плохом расположении духа из отпуска возвращаются жители Великобритании и Чили (59%), Испании (57%) и Франции (56%).
Совсем не грустят о завершении поездки и радуются возвращению домой жители Австрии, Германии, Нидерландов, Финляндии и Мексики, говорят эксперты.
Причины плохого настроения в основном кроются в неизбежном возвращении к повседневным обязанностям. Так, к числу причин, вызывающих особое раздражение, респонденты относили необходимость перестирывать вещи (25%), идти в магазин (20%) и готовить из минимального набора продуктов, оставшихся дома с "доотпускных" времен.
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Однако есть и позитивные моменты, связанные с возвращением к привычной жизни. Больше трети россиян (35%) с нетерпением ждут момента, когда снова смогут спать в своей кровати. 19% довольны тем, что с окончанием отпуска они станут тратить меньше денег. Примерно 9% путешественников скучают по домашней еде, приготовленной самостоятельно, а 7% респондентов планируют сократить потребление алкогольных напитков.
Для того, чтобы быстрее войти в привычный ритм жизни и безболезненно вернуться к повседневной рутине, 63% российских туристов закладывают время на адаптацию: оставляют в запасе пару дней перед выходом на работу, стараются пораньше уходить из офиса или берут больничный. Почти половина приехавших из отпуска переходят на здоровый образ жизни, а 22% проводят больше времени с семьей и друзьями, следует из результатов исследования. Некоторые соотечественники справляются с хандрой с помощью шопинга или увеличением потребляемой еды (таких 7% и 3% соответственно).
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