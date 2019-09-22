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РИА Новости

Ле Дриан оценил важность освобождения задержанных россиян и украинцев

23:44 22.09.2019
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© РИА Новости / Максим БлиновМинистр Европы и иностранных дел Франции Жан-Ив ле Дриан
Министр Европы и иностранных дел Франции Жан-Ив ле Дриан
© РИА Новости / Максим Блинов
Министр Европы и иностранных дел Франции Жан-Ив ле Дриан . Архивное фото
ООН, 22 сен - РИА Новости. Недавний взаимное освобождение задержанных между Россией и Украиной должно помочь проведению "нормандского саммита", считает глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан.
Россия и Украина освободили 7 сентября по 35 осужденных и задержанных граждан.
"У меня будет шанс поговорить об украинском кризисе с некоторыми моими партнерами", - сказал Ле Дриан на пресс-конференции, имея в виду свое пребывание на Генассамблее ООН в Нью-Йорке.
Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан
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По его мнению, недавнее взаимное освобождение "должно поспособствовать восстановлению доверия между сторонами и сделать возможной встречу на уровне глав государств и правительств в нормандском формате".
"Это дало бы новый импульс переговорам и позволило бы нам найти выход из конфликта", - добавил он.
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Ситуация на УкраинеЖан-Ив Ле ДрианГенеральная Ассамблея ООНФранцияООНРоссияУкраинаВ мире
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