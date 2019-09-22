Ле Дриан оценил важность освобождения задержанных россиян и украинцев

Министр Европы и иностранных дел Франции Жан-Ив ле Дриан . Архивное фото

Министр Европы и иностранных дел Франции Жан-Ив ле Дриан

ООН, 22 сен - РИА Новости. Недавний взаимное освобождение задержанных между Россией и Украиной должно помочь проведению "нормандского саммита", считает глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан.

Россия и Украина освободили 7 сентября по 35 осужденных и задержанных граждан.

"У меня будет шанс поговорить об украинском кризисе с некоторыми моими партнерами", - сказал Ле Дриан на пресс-конференции, имея в виду свое пребывание на Генассамблее ООН в Нью-Йорке.

По его мнению, недавнее взаимное освобождение "должно поспособствовать восстановлению доверия между сторонами и сделать возможной встречу на уровне глав государств и правительств в нормандском формате".