Ле Дриан оценил важность освобождения задержанных россиян и украинцев

ООН, 22 сен - РИА Новости. Недавний взаимное освобождение задержанных между Россией и Украиной должно помочь проведению "нормандского саммита", считает глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан.
Россия и Украина освободили 7 сентября по 35 осужденных и задержанных граждан.
"У меня будет шанс поговорить об украинском кризисе с некоторыми моими партнерами", - сказал Ле Дриан на пресс-конференции, имея в виду свое пребывание на Генассамблее ООН в Нью-Йорке.
По его мнению, недавнее взаимное освобождение "должно поспособствовать восстановлению доверия между сторонами и сделать возможной встречу на уровне глав государств и правительств в нормандском формате".
"Это дало бы новый импульс переговорам и позволило бы нам найти выход из конфликта", - добавил он.