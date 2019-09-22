Эрдоган созвонился с Трампом

МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган провел телефонный разговор со своим американским коллегой Дональдом Трампом, передает турецкое агентство Anadolu.
По его данным, лидеры обсудили двусторонние отношения и региональные проблемы.
Ранее в Анкаре завершились турецко-американские переговоры по созданию безопасной зоны на северо-востоке Сирии вдоль границы с Турцией. Как сообщило турецкое минобороны, Анкара и Вашингтон достигли договоренности о создании координационного центра по совместным операциям и планируемой зоне безопасности на севере Сирии. Официальный Дамаск против этого соглашения, по его мнению, оно представляет собой вопиющее нападение на суверенитет и территориальную целостность Сирии и грубое нарушение принципов международного права и устава ООН.
В понедельник Эрдоган заявил, что Анкара готова в течение двух недель начать операцию в зоне безопасности на северо-востоке Сирии, если совместно с США там не будут приняты конкретные меры по созданию зоны безопасности.