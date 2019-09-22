Эрдоган созвонился с Трампом

Ранее в Анкаре завершились турецко-американские переговоры по созданию безопасной зоны на северо-востоке Сирии вдоль границы с Турцией. Как сообщило турецкое минобороны, Анкара и Вашингтон достигли договоренности о создании координационного центра по совместным операциям и планируемой зоне безопасности на севере Сирии. Официальный Дамаск против этого соглашения, по его мнению, оно представляет собой вопиющее нападение на суверенитет и территориальную целостность Сирии и грубое нарушение принципов международного права и устава ООН.