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РИА Новости
Война в Сирии

Эрдоган созвонился с Трампом

23:20 22.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкДональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган провел телефонный разговор со своим американским коллегой Дональдом Трампом, передает турецкое агентство Anadolu.
По его данным, лидеры обсудили двусторонние отношения и региональные проблемы.
Ранее в Анкаре завершились турецко-американские переговоры по созданию безопасной зоны на северо-востоке Сирии вдоль границы с Турцией. Как сообщило турецкое минобороны, Анкара и Вашингтон достигли договоренности о создании координационного центра по совместным операциям и планируемой зоне безопасности на севере Сирии. Официальный Дамаск против этого соглашения, по его мнению, оно представляет собой вопиющее нападение на суверенитет и территориальную целостность Сирии и грубое нарушение принципов международного права и устава ООН.
В понедельник Эрдоган заявил, что Анкара готова в течение двух недель начать операцию в зоне безопасности на северо-востоке Сирии, если совместно с США там не будут приняты конкретные меры по созданию зоны безопасности.
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Война в СирииВойна в СирииДональд ТрампТурцияСирияООНРеджеп Тайип ЭрдоганСШАВ мире
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