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РИА Новости

В США допустили импичмент Трампа из-за давления на Зеленского

22:00 22.09.2019 (обновлено: 03:40 23.09.2019)
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© AP Photo / Jose Luis MaganaЗдание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
© AP Photo / Jose Luis Magana
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Конгресс США допустил импичмент президента Дональда Трампа в случае, если он окажет давление на украинского коллегу Владимира Зеленского. Об этом председатель комитета по разведке палаты представителей Адам Шифф заявил CNN.
"Если президент, по сути, отказывает в военной помощи и пытается запугать иностранного лидера, чтобы нанести ущерб своему оппоненту в президентской кампании, то это (импичмент. — Прим. ред.) может быть единственным средством", — заявил политик.
Конгрессмен от Демократической партии подчеркнул, что ранее не был сторонником импичмента президента.
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Скандал вокруг разговора Трампа с Зеленским

Накануне СМИ сообщили, что сотрудник американской разведки подал руководству жалобу о тревожном разговоре Трампа с неким иностранным лидером. С кем и о чем разговаривал президент США, неизвестно. Он якобы пообещал собеседнику нечто, что всерьез встревожило разведчика. По информации СМИ, жалобу подал сотрудник разведки на Украине. Это вызвало волну критики среди демократов в конгрессе.
Затем The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что Трамп во время телефонной беседы неоднократно оказывал давление на украинского коллегу, чтобы тот инициировал расследование в отношении сына Байдена Хантера. Глава МИД Украины Вадим Пристайко позднее опроверг эту информацию.
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Сам Трамп заявил, что эту историю сфабриковали "фейковые СМИ и их партнеры из Демократической партии". Он подчеркнул, что Байден требовал от украинского правительства уволить генпрокурора, который расследовал деятельность его сына. В противном случае Киев остался бы без денег от США. Трамп отметил, что в его разговоре с Зеленским "не было ничего неправильного", а требование Байдена было "полной катастрофой", но СМИ не хотят об этом сообщать.
Сын Байдена Хантер входил в состав совета директоров Burisma Group — одной из крупнейших частных газовых компаний на Украине. В 2016 году Байден-старший, занимавший должность вице-президента, потребовал от Киева проведения жесткой антикоррупционной политики и в рамках этой кампании призывал к отставке действовавшего тогда генпрокурора, который в том числе расследовал деятельность Burisma. При этом являвшийся генпрокурором Украины Юрий Луценко заявлял, что не располагает свидетельствами о правонарушениях, которые Байден-старший или его сын могли допускать на территории страны.
Госсекретарь США Майк Помпео
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2919794932
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Дональд ТрампЮрий ЛуценкоМИД УкраиныCNN (телеканал)Владимир ЗеленскийСШАУкраинаВ мире
Популярные комментарии
"Если президент, по сути, отказывает в военной помощи и пытается запугать иностранного лидера, чтобы нанести ущерб своему оппоненту в президентской кампании, то это (импичмент. — Прим. ред.) может быть единственным средством" А как же Венесуэла а до этого Ирак, Ливия. И в других странах оказывается СШП не оказывают давление на глав государств. Санкционная политика это значит тоже не давление. Лицемерие в высшей степени
23 сентября, 00:19
aalmel2008
3200000
Ужас CNN угрожает президенту. Или у них президент нечего не значит,либо президент у них на столько низок что он как техничка и нечего не решает. Представте если бы первый канал угрожал Путину😁😄
22 сентября, 23:45
Andrej Kozakov
11150005
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