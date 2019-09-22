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РИА Новости

Пушков ответил на призыв Трампа к ЕС выделять больше денег Украине

20:45 22.09.2019 (обновлено: 03:29 23.09.2019)
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПредседатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал призыв Дональда Трампа к Евросоюзу выделять больше средств для Украины.
Ранее президент США заявил, что Брюссель, в сравнении с Вашингтоном, менее активно финансирует Киев и призвал ЕС увеличить объемы оказываемой поддержки.
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Пушков обратил внимание, что европейские страны и без того несут львиную долю потерь из-за санкций против России. Теперь же США требуют от Евросоюза содержать Украину и оплачивать американский внешнеполитический курс.
"Это с одной стороны. А с другой - призыв Трампа говорит о невысоком месте Украины в системе приоритетов главы США. Оттого он и хочет переложить заботу о ней на плечи европейцев. Как чемодан без ручки - бросить жалко, а нести не хочется. Пусть лучше несут европейские союзники", - написал Пушков в твиттере.
Ранее в проект бюджета США на 2020 финансовый год (начинается 1 октября 2019 года) внесли предложения о выделении почти 400 миллионов долларов по линии Пентагона и Госдепартамента на решение вопросов безопасности Украины.
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Ситуация на УкраинеДональд ТрампЕвросоюзАлексей ПушковСШАУкраинаВ мире
Популярные комментарии
С учетом того что шайка олигархов в Киеве усиленно разворовывает эти деньги очень своевременный совет. ;)
22 сентября, 20:51
Володиммер Демортов
2550000
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