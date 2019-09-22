Пушков ответил на призыв Трампа к ЕС выделять больше денег Украине

Ранее президент США заявил, что Брюссель, в сравнении с Вашингтоном, менее активно финансирует Киев и призвал ЕС увеличить объемы оказываемой поддержки.

Ранее в проект бюджета США на 2020 финансовый год (начинается 1 октября 2019 года) внесли предложения о выделении почти 400 миллионов долларов по линии Пентагона и Госдепартамента на решение вопросов безопасности Украины.