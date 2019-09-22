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РИА Новости

В Госдуме прокомментировали возможность бесплатной выдачи лекарств

18:42 22.09.2019
6952
© РИА Новости / Евгений Самарин / Перейти в фотобанкАмпулы с лекарственными препаратами на конвейере Московского эндокринного завода
Ампулы с лекарственными препаратами на конвейере Московского эндокринного завода
© РИА Новости / Евгений Самарин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Депутат Госдумы Николай Говорин рассказал об обсуждении в парламенте проекта по бесплатной выдаче жизненно необходимых лекарств.
Ранее стало известно, что Минздрав работает над законопроектом, согласно которому пациентам будут бесплатно или со скидкой предоставляться жизненно необходимые лекарства, которые назначит врач.
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По словам депутата, подобная идея уже давно обсуждается и в профильном министерстве, и в Госдуме. Говорин считает, что проект будет особенно актуален для людей, страдающих от болезней сердца.
"Когда больного прооперировали, у него появились изменения в сосудах при остром коронарном синдроме, когда возникает сердечный приступ... обязательным условием благополучного исхода является прием специальных и очень дорогостоящих препаратов, которые позволяют блокировать избыточную свертываемость крови", — цитирует его RT.
Говорин отметил, что реализация этой инициативы снизит показатели смертности трудоспособного населения, из-за которой само государство также терпит убытки.
По его мнению, проект также позволит минимизировать риск осложнений у пациентов с гипертонией, которые сами не могут позволить себе дорогостоящее лечение.
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Николай ГоворинЗдоровьеМинистерство здравоохранения РФГосдума РФРоссияОбщество
Популярные комментарии
Господи!Ну какое же позорище-то? Вот уже какой десяток лет все разговоры про эти бесплатные лекарства идут?Видимо еще не один десяток лет будут идти! Так и живем по принципу денег нет а держаться надо с хорошим настроением? Но известно,что денег-то много,но знают куда девать их!
22 сентября, 19:12
семен чехов
3000005
Если по ванговать это будет так.Приходишь к участковому весь больной типа за больничным а он и говорит или она давай тыщу и я тебе выпишу бесплатное лекарство.Знаю одно.В стране денег не мерено.В кладывать не куда потому что из за крымнаш у нас санкции так давай их куда нибудь типа на благое.
22 сентября, 19:21
mmyxin1963
2100107
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