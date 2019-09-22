В Госдуме прокомментировали возможность бесплатной выдачи лекарств

Ампулы с лекарственными препаратами на конвейере Московского эндокринного завода

МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Депутат Госдумы Николай Говорин рассказал об обсуждении в парламенте проекта по бесплатной выдаче жизненно необходимых лекарств.

Ранее стало известно, что Минздрав работает над законопроектом, согласно которому пациентам будут бесплатно или со скидкой предоставляться жизненно необходимые лекарства, которые назначит врач.

По словам депутата, подобная идея уже давно обсуждается и в профильном министерстве, и в Госдуме. Говорин считает, что проект будет особенно актуален для людей, страдающих от болезней сердца.

"Когда больного прооперировали, у него появились изменения в сосудах при остром коронарном синдроме, когда возникает сердечный приступ... обязательным условием благополучного исхода является прием специальных и очень дорогостоящих препаратов, которые позволяют блокировать избыточную свертываемость крови", — цитирует его RT.

Говорин отметил, что реализация этой инициативы снизит показатели смертности трудоспособного населения, из-за которой само государство также терпит убытки.