Политолог оценил заявление Порошенко о несуществующей "формуле Штайнмайера"

Лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко во время выступления в штабе партии в Киеве

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Украинский политолог Александр Дудчак прокомментировал заявление бывшего президента страны Петра Порошенко о "формуле Штайнмайера".

Ранее Порошенко заявил, что "формулы Штайнмайера" — плана по проведению выборов в Донбассе, который предложил бывший глава МИД и нынешний президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, — не существует в принципе.

По мнению Дудчака, от Донбасса для реализации "формулы Штайнмайера" требуется гораздо больше уступок, чем от Киева. В связи с этим заявление Порошенко можно воспринимать как отказ рассматривать возможные варианты интеграции Донбасса в состав Украины на любых условиях.

При этом позиция бывшего украинского президента не повлияет на ситуацию на юго-востоке страны, считает политолог.

"Дело в том, что Донбасс уже показал, что способен отстаивать свои интересы. И попытки решить проблему силовым путем ни к чему не приведут", — цитирует Дудчака RT.

Строить диалог путем ультиматумов было бы неконструктивно, заключил эксперт.

"Формула Штайнмайера" определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день выборов и на постоянной основе — после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов.