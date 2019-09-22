Политолог оценил заявление Порошенко о несуществующей "формуле Штайнмайера"

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Украинский политолог Александр Дудчак прокомментировал заявление бывшего президента страны Петра Порошенко о "формуле Штайнмайера".
Ранее Порошенко заявил, что "формулы Штайнмайера" — плана по проведению выборов в Донбассе, который предложил бывший глава МИД и нынешний президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, — не существует в принципе.
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По мнению Дудчака, от Донбасса для реализации "формулы Штайнмайера" требуется гораздо больше уступок, чем от Киева. В связи с этим заявление Порошенко можно воспринимать как отказ рассматривать возможные варианты интеграции Донбасса в состав Украины на любых условиях.
При этом позиция бывшего украинского президента не повлияет на ситуацию на юго-востоке страны, считает политолог.
"Дело в том, что Донбасс уже показал, что способен отстаивать свои интересы. И попытки решить проблему силовым путем ни к чему не приведут", — цитирует Дудчака RT.
Строить диалог путем ультиматумов было бы неконструктивно, заключил эксперт.
"Формула Штайнмайера" определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день выборов и на постоянной основе — после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами продолжаются перестрелки.