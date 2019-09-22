Японский журналист поразился доброте россиян

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Японский журналист Юити Онода рассказал, как россияне помогли ему после того, как его обокрали Петербурге. Его статью опубликовала газета Японский журналист Юити Онода рассказал, как россияне помогли ему после того, как его обокрали Петербурге. Его статью опубликовала газета Sankei Shimbun

Корреспондент решил отправиться в Северную столицу, чтобы повидаться со старой знакомой. Когда выдалась свободная минутка, он решил посетить Эрмитаж, но там у него вытащили бумажник с деньгами и картами. Сотрудники банка связались с Онода и сообщили, что мошеннику не удалось снять денежные средства.

Журналист поехал на такси в полицию и по дороге рассказал водителю о краже. Его удивило, что водитель довез его бесплатно. Ему также не пришлось платить за новый билет на автобус, потому что кассирша запомнила его и подарила талон на две поездки.

Японец отметил, что в Петербурге есть карманники, наживающиеся на невнимательных туристах, однако незнакомцы готовы прийти на помощь в сложной ситуации.

"В России также сильна и взаимовыручка: люди сочувствуют чужим неприятностям", — признался Онода.