Японский журналист поразился доброте россиян

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Японский журналист Юити Онода рассказал, как россияне помогли ему после того, как его обокрали Петербурге. Его статью опубликовала газета Sankei Shimbun.
Корреспондент решил отправиться в Северную столицу, чтобы повидаться со старой знакомой. Когда выдалась свободная минутка, он решил посетить Эрмитаж, но там у него вытащили бумажник с деньгами и картами. Сотрудники банка связались с Онода и сообщили, что мошеннику не удалось снять денежные средства.
Журналист поехал на такси в полицию и по дороге рассказал водителю о краже. Его удивило, что водитель довез его бесплатно. Ему также не пришлось платить за новый билет на автобус, потому что кассирша запомнила его и подарила талон на две поездки.
Японец отметил, что в Петербурге есть карманники, наживающиеся на невнимательных туристах, однако незнакомцы готовы прийти на помощь в сложной ситуации.
"В России также сильна и взаимовыручка: люди сочувствуют чужим неприятностям", — признался Онода.
Полную версию материала читайте на сайте ИноСМИ >>