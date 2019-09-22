После субботних шествий в Париже под стражей находятся более 100 человек

Участница акции по защите климата в Париже. 21 сентября 2019

МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Более 100 человек находятся под стражей в связи с шествиями, которые прошли в субботу в Париже, сообщает радиостанция Более 100 человек находятся под стражей в связи с шествиями, которые прошли в субботу в Париже, сообщает радиостанция Europe1 со ссылкой на данные прокуратуры.

Ранее со ссылкой на префектуру полиции сообщалось, что число задержанных в Париже, где в субботу прошла акция "желтых жилетов" и шествие в защиту климата, превысило 150 человек. Позднее власти заявили о 163 задержанных.

Радио отмечает, что суммарно под стражу были помещены 158 человек, в том числе один несовершеннолетний. При этом 45 участникам манифестаций были вынесены уведомления о нарушении. В их числе 16, которым запретили находиться в Париже в течение шести месяцев. В настоящий момент под стражей продолжают находиться 105 человек.

Агентство Франс Пресс добавляет, что еще есть несколько случаев, по которым ведется предварительное следствие. Однако по некоторым делам производство было прекращено.

В субботу в районе площади Мадлен во французской столице прошла очередная несогласованная акция протеста сторонников движения "желтых жилетов". Как передавал корреспондент РИА Новости, полиция стала выдавливать людей с площади в направлении вокзала Сен-Лазар, участники вступали в словесные перепалки с полицией. Французская полиция, в свою очередь, несколько раз применила слезоточивый газ для разгона протестующих в районе вокзала.

Позже во французской столице началось многотысячное шествие в защиту климата, к которому присоединилось и немало сторонников "желтых жилетов". Участники демонстрации прошли группами, криком и песнями выражая своё недовольство социальной политикой властей страны. Среди флагов и плакатов были видны также флаг России и красное полотнище с серпом и молотом - их на шествие принесли живущие во Франции россияне.

Несмотря на то, что процессия двигалась под пристальным контролем многочисленных полицейских и жандармов, избежать беспорядков не удалось. В толпу мирных протестующих затесались хулиганы из движения black block: они разбили несколько витрин на пути следования колонны, разрушили автобусные остановки. Для усмирения хулиганов полиция активно применила слезоточивый газ.