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РИА Новости

После субботних шествий в Париже под стражей находятся более 100 человек

16:51 22.09.2019
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© REUTERS / Charles PlatiauУчастница акции по защите климата в Париже. 21 сентября 2019
Участница акции по защите климата в Париже. 21 сентября 2019
© REUTERS / Charles Platiau
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Более 100 человек находятся под стражей в связи с шествиями, которые прошли в субботу в Париже, сообщает радиостанция Europe1 со ссылкой на данные прокуратуры.
Ранее со ссылкой на префектуру полиции сообщалось, что число задержанных в Париже, где в субботу прошла акция "желтых жилетов" и шествие в защиту климата, превысило 150 человек. Позднее власти заявили о 163 задержанных.
Вид на Париж с холма Монмартр
21 сентября, 18:00РИА Новости
В Париже шествие в защиту климата переросло в столкновения с полицией
Радио отмечает, что суммарно под стражу были помещены 158 человек, в том числе один несовершеннолетний. При этом 45 участникам манифестаций были вынесены уведомления о нарушении. В их числе 16, которым запретили находиться в Париже в течение шести месяцев. В настоящий момент под стражей продолжают находиться 105 человек.
Агентство Франс Пресс добавляет, что еще есть несколько случаев, по которым ведется предварительное следствие. Однако по некоторым делам производство было прекращено.
В субботу в районе площади Мадлен во французской столице прошла очередная несогласованная акция протеста сторонников движения "желтых жилетов". Как передавал корреспондент РИА Новости, полиция стала выдавливать людей с площади в направлении вокзала Сен-Лазар, участники вступали в словесные перепалки с полицией. Французская полиция, в свою очередь, несколько раз применила слезоточивый газ для разгона протестующих в районе вокзала.
Позже во французской столице началось многотысячное шествие в защиту климата, к которому присоединилось и немало сторонников "желтых жилетов". Участники демонстрации прошли группами, криком и песнями выражая своё недовольство социальной политикой властей страны. Среди флагов и плакатов были видны также флаг России и красное полотнище с серпом и молотом - их на шествие принесли живущие во Франции россияне.
Несмотря на то, что процессия двигалась под пристальным контролем многочисленных полицейских и жандармов, избежать беспорядков не удалось. В толпу мирных протестующих затесались хулиганы из движения black block: они разбили несколько витрин на пути следования колонны, разрушили автобусные остановки. Для усмирения хулиганов полиция активно применила слезоточивый газ.
В районе площади Италии хулиганы также подожгли мусорные контейнеры, кидали в полицейских бутылки, предпринимали попытки строить баррикады из строительных ограждений посреди улиц.
Слезоточивый газ и массовые задержания: разгон акций протеста в Париже
© AFP 2019 / Zakaria Abdelkafi

Очередная несогласованная акция протеста сторонников движения "желтых жилетов" прошла в субботу в Париже. В районе площади Мадлен собрались сотни человек.

Участники акции по защите климата в Париже. 21 сентября 2019
1 из 10

Очередная несогласованная акция протеста сторонников движения "желтых жилетов" прошла в субботу в Париже. В районе площади Мадлен собрались сотни человек.

© AFP 2019 / Zakaria Abdelkafi
© AFP 2019 / Zakaria Abdelkafi

Полиция стала выдавливать людей с площади в направлении вокзала Сен-Лазар. При этом участники вступали в словесные перепалки с полицией.

Столкновение демонстрантов и полиции во время акции протеста, призывающей власти принять экстренные меры против изменения климата, в Париже. 21 сентября 2019
2 из 10

Полиция стала выдавливать людей с площади в направлении вокзала Сен-Лазар. При этом участники вступали в словесные перепалки с полицией.

© AFP 2019 / Zakaria Abdelkafi
© AFP 2019 / Lucas Barioulet

Когда протестующие вошли в здание вокзала, начались стычки с правоохранителями — полицейские расталкивали протестующих и отбирали у них маски.

Сотрудники полиции во время акции протеста желтых жилетов в Париже. 21 сентября 2019
3 из 10

Когда протестующие вошли в здание вокзала, начались стычки с правоохранителями — полицейские расталкивали протестующих и отбирали у них маски.

© AFP 2019 / Lucas Barioulet
© AFP 2019 / Zakaria Abdelkafi

После этого полицейские несколько раз применили слезоточивый газ, чтобы разогнать толпу. Французские СМИ сообщили, что 106 протестующих были задержаны.

Сотрудник полиции во время акции по защите климата в Париже. 21 сентября 2019
4 из 10

После этого полицейские несколько раз применили слезоточивый газ, чтобы разогнать толпу. Французские СМИ сообщили, что 106 протестующих были задержаны.

© AFP 2019 / Zakaria Abdelkafi
© REUTERS / Charles Platiau

Позднее во французской столице началось многотысячное шествие в защиту климата, к которому присоединились и некоторые сторонники "желтых жилетов".

Участники акции протеста, призывающей власти принять экстренные меры против изменения климата, в Париже. 21 сентября 2019
5 из 10

Позднее во французской столице началось многотысячное шествие в защиту климата, к которому присоединились и некоторые сторонники "желтых жилетов".

© REUTERS / Charles Platiau
© AP Photo / Kamil Zihnioglu

В толпу мирных протестующих затесались хулиганы из движения black block: они разбили несколько витрин на пути следования колонны, разрушили автобусные остановки.

Сотрудники полиции во время акции протеста желтых жилетов в Париже. 21 сентября 2019
6 из 10

В толпу мирных протестующих затесались хулиганы из движения black block: они разбили несколько витрин на пути следования колонны, разрушили автобусные остановки.

© AP Photo / Kamil Zihnioglu
© AP Photo / Thibault Camus

Для усмирения хулиганов полиция вновь применила слезоточивый газ. Общее число задержанных по итогам двух акций превысило 150 человек.

Участница акции акции по защите климата в Париже. 21 сентября 2019
7 из 10

Для усмирения хулиганов полиция вновь применила слезоточивый газ. Общее число задержанных по итогам двух акций превысило 150 человек.

© AP Photo / Thibault Camus
© REUTERS / Charles Platiau

Массовые протесты начались во Франции в ноябре 2018 года с требования не повышать налог на топливо и цены на бензин. Участники акций получили название "желтые жилеты".

Участница акции по защите климата в Париже. 21 сентября 2019
8 из 10

Массовые протесты начались во Франции в ноябре 2018 года с требования не повышать налог на топливо и цены на бензин. Участники акций получили название "желтые жилеты".

© REUTERS / Charles Platiau
© REUTERS / Pascal Rossignol

Недовольные социальной политикой французских властей участники движения продолжают выходить на улицы по всей стране, несмотря на объявленные правительством меры.

Пожарные тушат баррикаду во время акции протеста, призывающей власти принять экстренные меры против изменения климата, в Париже. 21 сентября 2019
9 из 10

Недовольные социальной политикой французских властей участники движения продолжают выходить на улицы по всей стране, несмотря на объявленные правительством меры.

© REUTERS / Pascal Rossignol
© AFP 2019 / Zakaria Abdelkafi

Французскую полицию часто обвиняют в чрезмерной жесткости при разгонах акций протеста. Число задержанных часто исчисляется десятками человек, некоторые получают травмы.

Журналист оказывает помощь пострадавшей участнице акции по защите климата в Париже. 21 сентября 2019
10 из 10

Французскую полицию часто обвиняют в чрезмерной жесткости при разгонах акций протеста. Число задержанных часто исчисляется десятками человек, некоторые получают травмы.

© AFP 2019 / Zakaria Abdelkafi
1 из 10

Очередная несогласованная акция протеста сторонников движения "желтых жилетов" прошла в субботу в Париже. В районе площади Мадлен собрались сотни человек.

© AFP 2019 / Zakaria Abdelkafi
2 из 10

Полиция стала выдавливать людей с площади в направлении вокзала Сен-Лазар. При этом участники вступали в словесные перепалки с полицией.

© AFP 2019 / Zakaria Abdelkafi
3 из 10

Когда протестующие вошли в здание вокзала, начались стычки с правоохранителями — полицейские расталкивали протестующих и отбирали у них маски.

© AFP 2019 / Lucas Barioulet
4 из 10

После этого полицейские несколько раз применили слезоточивый газ, чтобы разогнать толпу. Французские СМИ сообщили, что 106 протестующих были задержаны.

© AFP 2019 / Zakaria Abdelkafi
5 из 10

Позднее во французской столице началось многотысячное шествие в защиту климата, к которому присоединились и некоторые сторонники "желтых жилетов".

© REUTERS / Charles Platiau
6 из 10

В толпу мирных протестующих затесались хулиганы из движения black block: они разбили несколько витрин на пути следования колонны, разрушили автобусные остановки.

© AP Photo / Kamil Zihnioglu
7 из 10

Для усмирения хулиганов полиция вновь применила слезоточивый газ. Общее число задержанных по итогам двух акций превысило 150 человек.

© AP Photo / Thibault Camus
8 из 10

Массовые протесты начались во Франции в ноябре 2018 года с требования не повышать налог на топливо и цены на бензин. Участники акций получили название "желтые жилеты".

© REUTERS / Charles Platiau
9 из 10

Недовольные социальной политикой французских властей участники движения продолжают выходить на улицы по всей стране, несмотря на объявленные правительством меры.

© REUTERS / Pascal Rossignol
10 из 10

Французскую полицию часто обвиняют в чрезмерной жесткости при разгонах акций протеста. Число задержанных часто исчисляется десятками человек, некоторые получают травмы.

© AFP 2019 / Zakaria Abdelkafi
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