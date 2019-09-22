Слезоточивый газ и массовые задержания: разгон акций протеста в Париже

Очередная несогласованная акция протеста сторонников движения "желтых жилетов" прошла в субботу в Париже. В районе площади Мадлен собрались сотни человек.
Очередная несогласованная акция протеста сторонников движения "желтых жилетов" прошла в субботу в Париже. В районе площади Мадлен собрались сотни человек.
Полиция стала выдавливать людей с площади в направлении вокзала Сен-Лазар. При этом участники вступали в словесные перепалки с полицией.
Полиция стала выдавливать людей с площади в направлении вокзала Сен-Лазар. При этом участники вступали в словесные перепалки с полицией.
Когда протестующие вошли в здание вокзала, начались стычки с правоохранителями — полицейские расталкивали протестующих и отбирали у них маски.
Когда протестующие вошли в здание вокзала, начались стычки с правоохранителями — полицейские расталкивали протестующих и отбирали у них маски.
После этого полицейские несколько раз применили слезоточивый газ, чтобы разогнать толпу. Французские СМИ сообщили, что 106 протестующих были задержаны.
После этого полицейские несколько раз применили слезоточивый газ, чтобы разогнать толпу. Французские СМИ сообщили, что 106 протестующих были задержаны.
Позднее во французской столице началось многотысячное шествие в защиту климата, к которому присоединились и некоторые сторонники "желтых жилетов".
Позднее во французской столице началось многотысячное шествие в защиту климата, к которому присоединились и некоторые сторонники "желтых жилетов".
В толпу мирных протестующих затесались хулиганы из движения black block: они разбили несколько витрин на пути следования колонны, разрушили автобусные остановки.
В толпу мирных протестующих затесались хулиганы из движения black block: они разбили несколько витрин на пути следования колонны, разрушили автобусные остановки.
Для усмирения хулиганов полиция вновь применила слезоточивый газ. Общее число задержанных по итогам двух акций превысило 150 человек.
Для усмирения хулиганов полиция вновь применила слезоточивый газ. Общее число задержанных по итогам двух акций превысило 150 человек.
Массовые протесты начались во Франции в ноябре 2018 года с требования не повышать налог на топливо и цены на бензин. Участники акций получили название "желтые жилеты".
Массовые протесты начались во Франции в ноябре 2018 года с требования не повышать налог на топливо и цены на бензин. Участники акций получили название "желтые жилеты".
Недовольные социальной политикой французских властей участники движения продолжают выходить на улицы по всей стране, несмотря на объявленные правительством меры.
Недовольные социальной политикой французских властей участники движения продолжают выходить на улицы по всей стране, несмотря на объявленные правительством меры.
Французскую полицию часто обвиняют в чрезмерной жесткости при разгонах акций протеста. Число задержанных часто исчисляется десятками человек, некоторые получают травмы.
Французскую полицию часто обвиняют в чрезмерной жесткости при разгонах акций протеста. Число задержанных часто исчисляется десятками человек, некоторые получают травмы.