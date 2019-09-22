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РИА Новости

У посольства в Албании нет данных о раненных при землетрясении россиянах

16:48 22.09.2019 (обновлено: 16:49 22.09.2019)
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© РИА Новости / Костис Нтантамис / Перейти в фотобанкГерб Албании на одной из площадей в Тиране
Герб Албании на одной из площадей в Тиране
© РИА Новости / Костис Нтантамис
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Герб Албании на одной из площадей в Тиране. Архивное фото
БЕЛГРАД, 22 сен – РИА Новости. Посольство России в Албании не получало информации о пострадавших гражданах РФ при землетрясении, сообщили РИА Новости в диппредставительстве.
Первый подземный толчок был зафиксирован в субботу в 14.04 по времени UTC (17.04 мск). Сейсмологическая лаборатория Афинского Университета первоначально сообщала, что магнитуда составила 5,6, затем повысила оценку до 6,0. Эпицентр располагался в шести километрах к северу от города Дуррес. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.
Через несколько минут, в 17.15 мск, произошёл толчок магнитудой 5,3. Затем последовали три афтершока магнитудой от 3,1 до 4,1. В ночь на воскресение толчки меньшей силы продолжились.
По данным албанских медиков, всего за медпомощью обратились 105 человек, подавляющее большинство из них были отпущены домой.
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"Информации о пострадавших гражданах России в посольство не поступало. Само диппредставительство и его сотрудники также не пострадали", - заявили агентству в дипмиссии.
Дипломаты добавили, что в Тиране заметны следы разрушений фасадов зданий.
Ранее албанские СМИ сообщали, что кирпичи и части стен в субботу падали на автомобили, особенно сильно пострадали дома в прибрежном городе Дуррес.
Министр обороны Олта Джачка заявила, что армия приступила к разбору завалов и помощи населению. Премьер Эди Рама отменил рабочую поездку в США.
Материальный ущерб подсчитывается.
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