У посольства в Албании нет данных о раненных при землетрясении россиянах

Герб Албании на одной из площадей в Тиране. Архивное фото

Герб Албании на одной из площадей в Тиране

БЕЛГРАД, 22 сен – РИА Новости. Посольство России в Албании не получало информации о пострадавших гражданах РФ при землетрясении, сообщили РИА Новости в диппредставительстве.

Первый подземный толчок был зафиксирован в субботу в 14.04 по времени UTC (17.04 мск). Сейсмологическая лаборатория Афинского Университета первоначально сообщала, что магнитуда составила 5,6, затем повысила оценку до 6,0. Эпицентр располагался в шести километрах к северу от города Дуррес. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.

Через несколько минут, в 17.15 мск, произошёл толчок магнитудой 5,3. Затем последовали три афтершока магнитудой от 3,1 до 4,1. В ночь на воскресение толчки меньшей силы продолжились.

По данным албанских медиков, всего за медпомощью обратились 105 человек, подавляющее большинство из них были отпущены домой.

"Информации о пострадавших гражданах России в посольство не поступало. Само диппредставительство и его сотрудники также не пострадали", - заявили агентству в дипмиссии.

Дипломаты добавили, что в Тиране заметны следы разрушений фасадов зданий.

Ранее албанские СМИ сообщали, что кирпичи и части стен в субботу падали на автомобили, особенно сильно пострадали дома в прибрежном городе Дуррес.

Министр обороны Олта Джачка заявила, что армия приступила к разбору завалов и помощи населению. Премьер Эди Рама отменил рабочую поездку в США.