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РИА Новости

В РПЦ посчитали шуткой совет протоиерея Смирнова давать детям "по роже"

16:14 22.09.2019 (обновлено: 16:36 22.09.2019)
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПротоиерей Дмитрий Смирнов. Архив
Протоиерей Дмитрий Смирнов. Архив
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. В Русской православной церкви расценили как шутку совет протоиерея Дмитрия Смирнова давать сквернословящим детям "по роже", отметив, что Церковь всегда публично выступает против тех способов воспитания, которые могут унизить достоинство ребенка или нанести какой-либо ущерб его здоровью.
Протоиерей Дмитрий Смирнов
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Ранее глава патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий Смирнов пообщался с воспитанниками детского дома "Павлин". Отвечая на вопрос, как отучиться сквернословить, он рассказал, что после того как однажды один из воспитанников выругался при нем матом, дал ему "по роже — и вот он уже пять лет не ругается". Священник добавил, что это эффективный способ, но лучше обойтись без него.
"Отец Дмитрий Смирнов известен своими яркими сравнениями и образами, и мы полагаем, что в данном случае он, находясь в живом общении с задающими вопрос, просто пошутил. Кроме того, те, кто знает отца Дмитрия, хорошо осведомлены о том, что это мягкий человек, который посвятил многие годы в том числе реализации многочисленных социальных проектов, будучи в реальной жизни мягким, добрым и отзывчивым пастырем", — сказал РИА Новости замглавы синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.
По его словам, для тех людей, кто лично знает протоиерея Дмитрия Смирнова, "эта шуточная фраза, конечно, не характеризует этого священника как способного применять насилие по отношению к детям".
Руслан
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Кроме того, добавил Кипшидзе, Русская православная церковь всегда публично выступала против тех способов воспитания, которые могут унизить достоинство ребенка или привести к нанесению какого-либо ущерба его здоровью. "И в деятельности всех церковных, благотворительных учреждений этот принцип строго соблюдается", — добавил собеседник агентства.
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Спортсмены и команды
Дмитрий Смирнов
Русская православная церковьОбщество
Популярные комментарии
Если бы я при своих родителях матом заругался, то тоже бы отгрёб. И считаю это правильным. У кого-то другое мнение?
22 сентября, 16:48
aamikos
1402127
За такие шуточки в отношении детей его обязаны привлечь к уголовной ответственности, по нынешним временам. Или попам у нас закон не писан?
22 сентября, 16:18
Boris Ablozheev
1500019
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