В РПЦ посчитали шуткой совет протоиерея Смирнова давать детям "по роже"

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. В Русской православной церкви расценили как шутку совет протоиерея Дмитрия Смирнова давать сквернословящим детям "по роже", отметив, что Церковь всегда публично выступает против тех способов воспитания, которые могут унизить достоинство ребенка или нанести какой-либо ущерб его здоровью.

Ранее глава патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий Смирнов пообщался с воспитанниками детского дома "Павлин". Отвечая на вопрос, как отучиться сквернословить, он рассказал, что после того как однажды один из воспитанников выругался при нем матом, дал ему "по роже — и вот он уже пять лет не ругается". Священник добавил, что это эффективный способ, но лучше обойтись без него.

"Отец Дмитрий Смирнов известен своими яркими сравнениями и образами, и мы полагаем, что в данном случае он, находясь в живом общении с задающими вопрос, просто пошутил. Кроме того, те, кто знает отца Дмитрия, хорошо осведомлены о том, что это мягкий человек, который посвятил многие годы в том числе реализации многочисленных социальных проектов, будучи в реальной жизни мягким, добрым и отзывчивым пастырем", — сказал РИА Новости замглавы синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

По его словам, для тех людей, кто лично знает протоиерея Дмитрия Смирнова, "эта шуточная фраза, конечно, не характеризует этого священника как способного применять насилие по отношению к детям".