В Саудовской Аравии начались морские учения с участием красноморских стран

"В морских маневрах принимают участие части ВМС из Иордании, Египта, Судана, Джибути, Йемена, Сомали и Саудовской Аравии, а также самолеты саудовских королевских военно-воздушных сил. Учения продлятся до 26 сентября", - сообщил командующий Западным флотом королевства адмирал Сакр аль-Харби, слова которого приводит издание.

Он отметил, что учения "нацелены на укрепление морской безопасности стран, расположенных на побережье Красного моря, защиту территориальных вод, расширение сотрудничества и обмен боевым опытом между этими странами". При этом аль-Харби указал, что эти учения имеют особую важность из-за значения Красного моря для всего мира как одного из главных морских коридоров, обеспечивающих стабильность мировой торговли".