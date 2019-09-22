В Саудовской Аравии начались морские учения с участием красноморских стран

ДОХА, 22 сен - РИА Новости. Учения "Красная волна - 2" с участием военно-морских сил стран бассейна Красного моря начались в воскресенье в Саудовской Аравии, сообщила саудовская газета "Аш-Шарк аль-Аусат".
"В морских маневрах принимают участие части ВМС из Иордании, Египта, Судана, Джибути, Йемена, Сомали и Саудовской Аравии, а также самолеты саудовских королевских военно-воздушных сил. Учения продлятся до 26 сентября", - сообщил командующий Западным флотом королевства адмирал Сакр аль-Харби, слова которого приводит издание.
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Он отметил, что учения "нацелены на укрепление морской безопасности стран, расположенных на побережье Красного моря, защиту территориальных вод, расширение сотрудничества и обмен боевым опытом между этими странами". При этом аль-Харби указал, что эти учения имеют особую важность из-за значения Красного моря для всего мира как одного из главных морских коридоров, обеспечивающих стабильность мировой торговли".
Новый альянс государств бассейна Красного моря был создан в конце 2018 года, первые учения "Красная волна - 1" прошли в декабре 2018 года.