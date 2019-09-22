В Екатеринбурге ученики воскресных школ совершили крестный ход

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 сен – РИА Новости. Около полутора тысячи учащихся и преподавателей воскресных школ прошли крестный ход в Екатеринбурге, молясь об успешной учебе, сообщили РИА Новости в пресс-службе екатеринбургской епархии.

Православное шествие, посвященное началу учебного года, началось в полдень от храма в микрорайоне Семь Ключей, затем участники под дождем и при температуре около шести градусов тепла прошли восьмикилометровый путь по маршруту летнего Царского крестного хода до мужского монастыря Царственных страстотерпцев на Ганиной Яме, который был построен на месте, куда останки императора Николая II и его близких были привезены после расстрела в июле 1918 года.

Как отметила представитель пресс-службы епархии, всего в крестном ходе приняли участие около 1,5 тысячи человек: ученики воскресных и общеобразовательных школ, их родители и педагоги, кадеты и представители молодежных приходских организаций патриотической направленности. Весь путь они пели Иисусову молитву и также молились об успешной учебе.