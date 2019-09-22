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РИА Новости
Культура

Фильм Ad Libitum получил гран-при фестиваля "Амурская осень"

15:01 22.09.2019
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© РИА Новости / Игорь Агеенко / Перейти в фотобанкФестиваль кино и театра "Амурская осень"
Фестиваль кино и театра Амурская осень
© РИА Новости / Игорь Агеенко
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Фестиваль кино и театра "Амурская осень". Архивное фото
БЛАГОВЕЩЕНСК, 22 сен - РИА Новости. Фильм Ad Libitum режиссера Полины Ольденбург получил гран-при XVII фестиваля кино и театра "Амурская осень" в Благовещенске, лучшей антрепризой жюри назвало музыкальный спектакль композитора Глеба Матвейчука "Лабиринты сна", лучшей короткометражкой "Трасса Ноль" Марии Едемской, передает корреспондент РИА Новости.
"Амурская осень" - единственный в России фестиваль, который проводит конкурс антрепризных спектаклей. Фестиваль проводится в Благовещенске с 2002 года, в этом году в программе 11 полнометражных картин, 25 короткометражек и 12 антреприз.
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Десять из 11 картин в номинации полного метра этого года - общероссийские премьеры, а у работы режиссера Константина Лопушанского "Сквозь черное стекло" на "Амурской осени" состоялся первый зрительский показ.
Картина Ad Libitum принесла Ольденбург не только гран-при "Амурской осени", но и награду в номинации "лучшая режиссура". Лучшими в номинации мужская и женская роль в полном метре жюри отметило игру Василисы Денисовой ("Сквозь черное стекло") и Александра Кузнецова ("Котел"), золотого "журавля" за лучший сценарий получила драма "Кадиш" Константина Фама.
Сразу две награды смотра получила антреприза "Мужской аромат. Оркестр" - за лучшую женскую роль награждена Ольга Ломоносова, также постановка получила награду за лучшую режиссуру. В номинации за лучшую мужскую роль жюри отметило Александра Стекольникова за игру в антрепризе "Ну и фрукт ты".
В коротком метре награду за лучшую женскую роль получила Алена Хмельницкая за роль в работе "Переходный возраст", за лучшую мужскую роль золотого "журавля" получил Илья Якубовский, жюри отметило его игру в короткометражке "Сашка", приз за лучшую режиссуру в этой номинации получил Алексей Михайлов ("Возьми меня за руку").
Как сообщалось, XVII "Амурская осень" стартовала в областном центре Амурской области 14 сентября. На церемонии открытия сербский актер, режиссер Гойко Митич, прославившийся как исполнитель ролей индейцев Чингачгука и Текумзе в картинах "Чингачгук - Большой Змей", "Ульзана", "Вождь Белое Перо" получил диплом за вклад в развитие кинематографа. Позже на встрече со зрителями президент и основатель "Амурской осени" продюсер Сергей Новожилов вручил самому известному "индейцу" СССР первого золотого "журавля" XVII фестиваля.
После официальной церемонии закрытия в Благовещенске участники "Амурской осени" отправятся в провинцию Ляонин (КНР), где пройдут показы короткометражек российского и китайского кино.
Фестиваль проводится при поддержке правительства России, министерства иностранных дел РФ, министерства культуры РФ, правительства Приамурья, администрации Благовещенска.
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КультураГлеб МатвейчукАмурская областьРоссияБлаговещенск
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