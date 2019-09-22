Посольство РФ в Таджикистане следит за ситуацией с нападением на военных

Военнослужащие российской армии во время совместных учений подразделений военной разведки государств-членов Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) "Поиск 2016" в Таджикистане

МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Посольство России в Таджикистане продолжает отслеживать ситуацию с нападением на двух военнослужащих-контрактников 201-й российской военной базы в городе Бохтар, находится в контакте с руководством базы и правоохранительными органами Таджикистана, заявили в российской дипмиссии.

В МВД республики в субботу сообщили, что двое военнослужащих подразделения 201-й российской военной базы, расквартированного в городе Бохтар – административном центре Хатлонской области, находясь вне части – в самом городе по личным делам, подверглись нападению психически больного жителя Бохтара, который нанес им несколько ножевых ранений.

"Посольство Российской Федерации в Республике Таджикистан продолжает отслеживать ситуацию с нападением на двух военнослужащих-контрактников 201-й российской военной базы в городе Бохтар Хатлонской области РТ. По предварительным данным, они получили ранения во внеслужебное время в результате противоправных действий местного жителя", - говорится в сообщении посольства РФ, опубликованном в Facebook.