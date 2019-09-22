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РИА Новости

Посольство РФ в Таджикистане следит за ситуацией с нападением на военных

13:33 22.09.2019
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкВоеннослужащие российской армии во время совместных учений подразделений военной разведки государств-членов Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) "Поиск 2016" в Таджикистане
Военнослужащие российской армии во время совместных учений подразделений военной разведки государств-членов Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Поиск 2016 в Таджикистане
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Посольство России в Таджикистане продолжает отслеживать ситуацию с нападением на двух военнослужащих-контрактников 201-й российской военной базы в городе Бохтар, находится в контакте с руководством базы и правоохранительными органами Таджикистана, заявили в российской дипмиссии.
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В МВД республики в субботу сообщили, что двое военнослужащих подразделения 201-й российской военной базы, расквартированного в городе Бохтар – административном центре Хатлонской области, находясь вне части – в самом городе по личным делам, подверглись нападению психически больного жителя Бохтара, который нанес им несколько ножевых ранений.
"Посольство Российской Федерации в Республике Таджикистан продолжает отслеживать ситуацию с нападением на двух военнослужащих-контрактников 201-й российской военной базы в городе Бохтар Хатлонской области РТ. По предварительным данным, они получили ранения во внеслужебное время в результате противоправных действий местного жителя", - говорится в сообщении посольства РФ, опубликованном в Facebook.
"Посольство находится в контакте с руководством 201-й российской военной базы и правоохранительными органами РТ", - отметили в посольстве, добавив, что пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь, а нападавший взят под стражу и начато следствие.
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Вооруженные силы РФТаджикистанРоссияБезопасностьВ мире
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