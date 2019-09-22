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РИА Новости

Российский посол возложил цветы к "Бронзовому солдату" в Таллине

12:41 22.09.2019
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© РИА Новости / Илья Матусихис / Перейти в фотобанкПамятник советскому Воину-освободителю "Бронзовый солдат" на таллинском Военном кладбище
Памятник советскому Воину-освободителю Бронзовый солдат на таллинском Военном кладбище
© РИА Новости / Илья Матусихис
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Памятник советскому Воину-освободителю "Бронзовый солдат" на таллинском Военном кладбище. Архивное фото
ТАЛЛИН, 22 сен - РИА Новости. Посол России в Эстонии Александр Петров и российские дипломаты в день 75-летия освобождения Таллина от фашистов возложили в воскресенье на Военном кладбище венок и цветы к подножию памятника Воину-освободителю, известному также как "Бронзовый солдат".
"Сегодня исполняется 75 лет со дня освобождения Таллина. Сегодня в Москве прогремят залпы торжественного салюта в память об этом событии. В этот день мы испытываем благодарность к героям той поры, которые не жалели своей жизни ради освобождения нашей страны от немецко-фашистских захватчиков. Я особо признателен всем вам, кто пришел в этот день сюда, к памятнику Воину-освободителю",- сказал Петров журналистам. Он отдельно поприветствовал прибывшую в Таллин делегация ветеранов из Новгорода.
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Таллин без нацизма: история освобождения Эстонии от оккупации
Таллин был освобожден советскими войсками в ходе фронтовой операции 17-26 сентября 1944 года. Памятник Воину-освободителю ранее располагался на холме Тынисмяги в центре Таллина. Эстонские власти в 2007 году демонтировали его и перенесли на Военное кладбище. Там же перезахоронили останки советских воинов. Цветы к "Бронзовому солдату" принесли также представители ветеранских организаций и общественности.
Накануне министерство обороны РФ открыло на своем сайте мультимедийный исторический раздел "Таллинская освободительная...", посвященный 75-летию освобождения от гитлеровских оккупантов столицы Эстонии Таллина, в котором приведены уникальные рассекреченные документы Центрального архива военного ведомства.
Обнародование этих исторических документов происходит на фоне очередного антироссийского выпада официального властей Эстонии. В среду глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу заявил, что Таллин имеет право потребовать от России компенсации за ущерб от "советской оккупации". Занимая ранее пост министра юстиции, Рейнсалу неоднократно поднимал вопрос о возмещении Россией ущерба от так называемой "советской оккупации". Созданная при министерстве юстиции комиссия заявила, что ущерб составил примерно 1,2 миллиарда евро.
Россия не приемлет понятие "советская оккупация", компенсацию за ущерб от которой потребовал МИД Эстонии, а также отвергает юридические претензии к РФ на основе этого, сказала в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, подобные заявления носят сезонный характер, а Москва рассматривает их как личную инициативу отдельных политиков. Претензии Эстонии к России юридически ничтожны и аморальны, Советский Союз вносил весомый вклад в экономическое развитие прибалтийских республик, заявил РИА Новости член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.
Руководство России неоднократно заявляло, что об оккупации стран Балтии в 1940 году СССР не может быть речи. МИД РФ пояснял, что рассматривает присоединение Прибалтики к СССР как соответствовавшее нормам международного права того времени. По мнению российского дипломатического ведомства, термин "оккупация" здесь не может быть использован, поскольку между СССР и прибалтийскими государствами не велось военных действий, а ввод войск осуществлялся на договорной основе и с явно выраженного согласия существовавших в этих республиках властей.
Здание министерства обороны РФ
21 сентября, 00:1380 лет с начала Второй мировой войны
Минобороны рассказало о героизме советских воинов, освобождавших Таллин
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Мария ЗахароваАлександр Петров (посол)Франц КлинцевичЭстонияРоссияВ мире
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