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РИА Новости

Жителю Урала, повредившему забор администрации, назначили трое суток ареста

12:30 22.09.2019
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© РИА Новости / Перейти в фотобанкСудебное заседание
Судебное заседание
© РИА Новости
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Судебное заседание. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 22 сен - РИА Новости. Суд назначил трое суток административного ареста жителю Челябинской области, который повредил забор администрации региона в состоянии опьянения, сообщила в воскресенье пресс-служба ГУМВД России по региону.
По данным полиции, 21 сентября в Челябинске сотрудники полиции задержали мужчину, 1957 года рождения, повредившего забор у здания администрации Челябинской области. 62-летний житель Еманжелинского района находился в состоянии алкогольного опьянения.
Полиция
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Нарушителя доставили в отдел полиции "Центральный" УМВД России по г. Челябинску для дальнейшего разбирательства. По факту совершенного деяния в отношении него составили протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ (Мелкое хулиганство), поясняет пресс-служба.
"Собранные материалы были направлены в суд. Решением Центрального районного суда Челябинска мужчине назначено наказание в виде трех суток административного ареста", - говорится в сообщении.
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ЧелябинскПроисшествия
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