Жителю Урала, повредившему забор администрации, назначили трое суток ареста

ЧЕЛЯБИНСК, 22 сен - РИА Новости. Суд назначил трое суток административного ареста жителю Челябинской области, который повредил забор администрации региона в состоянии опьянения, сообщила в воскресенье пресс-служба ГУМВД России по региону.

По данным полиции, 21 сентября в Челябинске сотрудники полиции задержали мужчину, 1957 года рождения, повредившего забор у здания администрации Челябинской области. 62-летний житель Еманжелинского района находился в состоянии алкогольного опьянения.

Нарушителя доставили в отдел полиции "Центральный" УМВД России по г. Челябинску для дальнейшего разбирательства. По факту совершенного деяния в отношении него составили протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ (Мелкое хулиганство), поясняет пресс-служба.