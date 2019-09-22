Раиса Рязанова получила приз губернатора на фестивале "Амурская осень"

БЛАГОВЕЩЕНСК, 22 сен - РИА Новости. Народная артистка России Раиса Рязанова получила приз губернатора Амурской области на церемонии закрытия XVII фестиваля кино и театра "Амурская осень" в Благовещенске, передает корреспондент РИА Новости.

Фестиваль проводится в Благовещенске с 2002 года, в этом году в программе 11 полнометражных картин, 25 короткометражек и 12 антреприз, "Амурская осень" - единственный в России фестиваль, который проводит конкурс антрепризных спектаклей.

Рязанова в этом году занята в конкурсной постановке "Авантюристы поневоле", на XV "Амурской осени" она сыграла одну из ролей в конкурсной антрепризе "Любовь и голуби".

31 октября артистка отметит юбилей, ей исполнится 75 лет. Принимая награду из рук главы Приамурья Василия Орлова, она со смехом отметила, что "это не губернаторское решение".

"Наверное, жена посмотрела в очередной раз "Москва слезам не верит" и сказала: "Вот эта баба мне нравится", - рассмеялась Рязанова.

Приз мэра Благовещенска Валентины Калиты получил еще один юбиляр - президент и основатель "Амурской осени" - продюсер Сергей Новожилов, 29 июля ему исполнилось 60 лет.

Оргкомитет фестиваля отметил наградой смотра - золотым "журавлем" - залуженную артистку России Оксану Сташенко, а приз исполнительной дирекции фестиваля "За преданность амурскому зрителю" получила актриса и певица Ирина Шведова.

Фестиваль стартовал в областном центре Амурской области 14 сентября. На церемонии открытия сербский актер, режиссер Гойко Митич, прославившийся как исполнитель ролей индейцев Чингачгука и Текумзе в картинах "Чингачгук - Большой Змей", "Ульзана" "Вождь Белое Перо", получил диплом за вклад в развитие кинематографа. Позже на встрече со зрителями президент и основатель "Амурской осени" продюсер Сергей Новожилов вручил самому известному "индейцу" СССР первого "журавля" XVII фестиваля.

После официальной церемонии закрытия в Благовещенске участники "Амурской осени" отправятся в провинцию Ляонин (КНР), где пройдут показы короткометражек российского и китайского кино.