В Петербурге мужчина ранил в ногу женщину из пистолета

С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 сен – РИА Новости. Сотрудники полиции задержали нетрезвого мужчину в Петербурге, стрелявшего из травматического пистолета, в результате чего пуля рикошетом попала в ногу женщине, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.

"21 сентября поступило сообщение о том, что на улице Долгоозерной группа лиц распивает алкоголь и была драка. На место оперативно прибыли сотрудники полиции, был задержан находящийся в состоянии алкогольного опьянения 44-летний неработающий гражданин, который выстрелил в сторону 35-летней гражданки. В результате выстрела пуля попала в землю, после чего отрикошетила и попала в ногу потерпевшей", - сказано в сообщении.