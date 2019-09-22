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РИА Новости

В Петербурге мужчина ранил в ногу женщину из пистолета

12:00 22.09.2019 (обновлено: 04:41 23.09.2019)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 сен – РИА Новости. Сотрудники полиции задержали нетрезвого мужчину в Петербурге, стрелявшего из травматического пистолета, в результате чего пуля рикошетом попала в ногу женщине, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
"21 сентября поступило сообщение о том, что на улице Долгоозерной группа лиц распивает алкоголь и была драка. На место оперативно прибыли сотрудники полиции, был задержан находящийся в состоянии алкогольного опьянения 44-летний неработающий гражданин, который выстрелил в сторону 35-летней гражданки. В результате выстрела пуля попала в землю, после чего отрикошетила и попала в ногу потерпевшей", - сказано в сообщении.
Полиция
11 сентября, 14:21РИА Новости
В Петербурге мужчина выстрелил в голову жене из травматического пистолета
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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