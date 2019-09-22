Мэрия Владивостока проверит торговые центры после пожара в ТЦ "Максим"

В настоящее время причины пожара, который произошёл в одном из крупнейших торговых центров города в субботу, 21 сентября, выясняют специалисты. Площадь пожара, которому был присвоен второй уровень, составила 1500 квадратах метров. Общая площадь ТЦ – 16 тысяч квадратов, в нем располагается почти 200 магазинчиков, семь кафе, детская игровая зона. При пожаре никто не пострадал, предприниматели подсчитывают убытки. Окончательно потушить пожар в торговом центре "Максим" смогли только к утру воскресенья. В ликвидации пожара в субботу, 21 сентября, были задействованы 70 человек личного состава и 20 единиц техники. На месте продолжают работу сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы.