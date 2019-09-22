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РИА Новости

Мэрия Владивостока проверит торговые центры после пожара в ТЦ "Максим"

10:32 22.09.2019
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПожар в ТЦ "Максим" во Владивостоке
Пожар в ТЦ Максим во Владивостоке
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
ВЛАДИВОСТОК, 22 сен – РИА Новости. Городские власти инициируют проверки в торговых центрах Владивостока после пожара в ТЦ "Максим", сообщает мэрия.
"Глава Владивостока уже обратился к специалистам Госпожнадзора с просьбой провести внеплановые проверки всех торговых центров на территории города на предмет пожарной безопасности", - говорится в сообщении.
По словам главы Владивостока Олега Гуменюка, которые приводит пресс-служба, необходимо установить истинные причины возгорания в торговом центре "Максим" и проконтролировать состояние противопожарных систем в других центрах.
"Халатность в таких вопросах – недопустима", - цитирует мэра пресс-служба.
В настоящее время причины пожара, который произошёл в одном из крупнейших торговых центров города в субботу, 21 сентября, выясняют специалисты. Площадь пожара, которому был присвоен второй уровень, составила 1500 квадратах метров. Общая площадь ТЦ – 16 тысяч квадратов, в нем располагается почти 200 магазинчиков, семь кафе, детская игровая зона. При пожаре никто не пострадал, предприниматели подсчитывают убытки. Окончательно потушить пожар в торговом центре "Максим" смогли только к утру воскресенья. В ликвидации пожара в субботу, 21 сентября, были задействованы 70 человек личного состава и 20 единиц техники. На месте продолжают работу сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы.
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